ΚΙΝΑ - ΗΠΑ

Νέο επεισόδιο στον εξελισσόμενο εμπορικό πόλεμο

Την ανακοίνωση νέων πιθανών δασμών εξετάζουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας έντονα στα ευρεία μέτρα περιορισμού που επέβαλε η Κίνα σε εξαγωγές προϊόντων σπάνιων γαιών.

Η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική», υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι «θα αναγκαστώ να αντεπιτεθώ οικονομικά» στους κινεζικούς περιορισμούς. Οπως είπε, μία από τις επιλογές του είναι η «μαζική» αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, μέχρι και 100% πρόσθετα σε όσους έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή, συμπληρώνοντας (ενώ βέβαια ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση) ότι οι νέοι δασμοί θα εφαρμοστούν από 1η Νοέμβρη ή «νωρίτερα».

Απαντώντας δε σε σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν έχει μιλήσει για το θέμα αυτό με τον Σι Τζινπίνγκ, επειδή «δεν υπάρχει λόγος να το κάνω», αφήνοντας επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη συναντηθεί καν μαζί του, όπως έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο περιφερειακής Συνόδου ηγετών μέχρι τέλη Οκτώβρη στη Σεούλ. Τέλος, επέκρινε το Πεκίνο για μια «εξαιρετικά επιθετική στάση στο Εμπόριο», λέγοντας ότι ταυτόχρονα θα επιβληθούν και περιορισμοί στις εξαγωγές «των προϊόντων λογισμικού στρατηγικής σημασίας» στην Κίνα.

Από τη μεριά της η Κίνα αντέδρασε χτες διαπιστώνοντας μέσω του υπουργείου Εμπορίου ότι «η εν λόγω αμερικανική ανακοίνωση είναι τυπικό παράδειγμα αυτού που ονομάζεται "δύο μέτρα και δύο σταθμά"». Πρόσθεσε δε πως «οι ενέργειες» της Ουάσιγκτον «βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα της Κίνας και υπονομεύουν (...) την ατμόσφαιρα στις συνομιλίες για την οικονομία και το εμπόριο ανάμεσα στα δυο μέρη», για να καταλήξει ότι «το να γίνονται κάθε τόσο απειλές για υψηλούς τελωνειακούς δεσμούς δεν είναι σωστή προσέγγιση στη συνεργασία με την Κίνα».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιδιώκοντας να αυξήσει την «πίεση» έναντι εταίρων των ΗΠΑ η κινεζική πλευρά ζήτησε από την Αυστραλία να τιμολογεί σε γιουάν το σιδηρομετάλλευμα που εισάγει το Πεκίνο για την παραγωγή χάλυβα.