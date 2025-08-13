Το ΠΑΜΕ κατήγγειλε το ρεσάλτο και την απαγωγή του πληρώματος

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η κατάληψη του «Handala» από τους Ισραηλινούς και οι συλλήψεις του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο Κρις Σμολς, το ΠΑΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης και αλληλεγγύης. Σ' αυτήν αναφέρονταν: «Το ΠΑΜΕ καταδικάζει την κατάληψη του πλοίου "Handala" σε διεθνή ύδατα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την απαγωγή των 21 επιβατών του, μεταξύ αυτών και ο ιδρυτής του συνδικάτου στην Amazon Κρις Σμολς, κατά την ειρηνική του αποστολή προς τη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό τη μεταφορά συμβολικής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κατάληψη του σκάφους, η απαγωγή των επιβατών του, η κατάσχεση του φορτίου του, όπως βρεφικό γάλα, πάνες, τρόφιμα και φάρμακα, είναι άλλη μια απαράδεκτη και καταδικαστέα ενέργεια του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, το οποίο κλιμακώνει τις θηριωδίες και τα εγκλήματα εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, συνεχίζοντας να στερεί στον λαό της Γάζας ακόμα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια, σε υγειονομική περίθαλψη, καταδικάζοντάς τον σε λιμό και εξόντωση.

Εγκληματικές ευθύνες έχουν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που στηρίζουν το Ισραήλ και τις εγκληματικές του ενέργειες για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχα, η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί στρατιωτικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μαζί του, θεωρώντας το "στρατηγικό σύμμαχο".

Σε αυτό το πλαίσιο, κλιμακώνει την καταστολή και επιτίθεται στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης των συνδικάτων και του ελληνικού λαού στον λαό της Παλαιστίνης. ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ελληνική κυβέρνηση είναι συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και στην εφαρμογή των δολοφονικών σχεδίων του Ισραήλ να εμποδίσει και να ακυρώσει τη δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους.

Αμεση απελευθέρωση του πλοίου και όλων των μελών του πληρώματος και της αποστολής. Αμεση άρση του αποκλεισμού της Γάζας και διακοπή κάθε στήριξης στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα προ του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά!».