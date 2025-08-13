ΗΠΑ

Εργατικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στη χαλυβουργία «U.S. Steel»

Νεότερος απολογισμός των αμερικανικών τοπικών αρχών για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε μεγάλο εργοστάσιο της χαλυβουργίας «U.S. Steel» στην Πενσιλβάνια αναφέρει τον θάνατο δύο εργαζομένων και τον τραυματισμό άλλων 10, μεταξύ των οποίων ένας που φερόταν αγνοούμενος για πολλές ώρες.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κλέρτον (περίπου 25 χλμ. από το Πίτσμπουργκ) σε χώρο παραγωγής κοκ (στερεός άνθρακας), όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις μπαταριών, δίχως ωστόσο να γίνουν άμεσα γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο θεωρείται η μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση μετατροπής άνθρακα σε κοκ στις ΗΠΑ και εργάζονται περίπου 1.300 άνθρωποι.

Η χαλυβουργία «U.S. Steel» έχει εξαγοραστεί από την ιαπωνική «Nippon Steel» προκαλώντας αντιδράσεις στις τελευταίες αμερικανικές κυβερνήσεις.