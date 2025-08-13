ΗΠΑ - ΚΙΝΑ

Παρατείνουν την «ανακωχή» στον εμπορικό πόλεμο

Μέχρι τις 10 Νοέμβρη δεν θα προχωρήσουν σε αύξηση δασμών, ενώ διαπραγματεύονται σε διάφορα μέτωπα

Παράταση 90 ημερών στην εμπορική «ανακωχή» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν λήξει η προηγούμενη παύση στους υψηλούς δασμούς, στην οποία είχαν συμφωνήσει τον Μάη οι δύο ισχυρότερες καπιταλιστικές οικονομίες του πλανήτη. Ετσι, η αύξηση των δασμών «παγώνει» μέχρι τις 10 Νοέμβρη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα τη Δευτέρα το βράδυ, δίνοντας συνέχεια στη μείωση των δασμών και στη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών και ορισμένων τεχνολογιών, όπως είχε αποφασιστεί προηγουμένως.

«Ολα τα άλλα στοιχεία της Συμφωνίας θα παραμείνουν τα ίδια» δήλωσε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αλλαγές στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ ή στους όρους της συμφωνίας. Ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο, δεν περιέγραφε λεπτομερώς τυχόν τροποποιήσεις πέραν της παράτασης της ημερομηνίας.

Η Κίνα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι και η ίδια θα παρατείνει την αναστολή στην αύξηση των δασμών για άλλες 90 ημέρες. Η καθυστέρηση ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων διαπραγματευτών στη Στοκχόλμη στα τέλη Ιούλη.

Αν η μεταξύ τους εμπορική «εκεχειρία» δεν είχε παραταθεί, οι αμερικανικοί δασμοί σε κινεζικά προϊόντα θα είχαν αυξηθεί σε τουλάχιστον 54%, από χθες.

Η διοίκηση Τραμπ, νωρίτερα φέτος, είχε αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Οι αμερικανικοί δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές έφτασαν τελικά στο 145%, ενώ η Κίνα περιόρισε την πρόσβαση σε κρίσιμους μαγνήτες για τους Αμερικανούς κατασκευαστές. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε 90ήμερη εκεχειρία τον Μάη, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ μείωσαν τους δασμούς τους στην Κίνα στο 30%, ενώ το Πεκίνο μείωσε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο 10% και συμφώνησε να επαναλάβει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Πεκίνο και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τους δασμούς που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ, με τη δικαιολογία ότι συνδέονται με την «εμπορία φαιντανύλης» οι αμερικανικές ενστάσεις για τις κινεζικές αγορές ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου που έχουν υποστεί κυρώσεις και οι αντιπαραθέσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ στην Κίνα.

Ακόμα, η παράταση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να επισκεφθεί ο Τραμπ την Κίνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Οκτώβρη.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν συζητήσεις με την Κίνα «για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εμπορικής αμοιβαιότητας στην οικονομική μας σχέση και τις προκύπτουσες ανησυχίες μας για την εθνική και οικονομική ασφάλεια» έγραψε ο Τραμπ στο διάταγμα. «Μέσω αυτών των συζητήσεων, η Κίνα συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των μη αμοιβαίων εμπορικών ρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των ανησυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με οικονομικά και εθνικά ζητήματα ασφάλειας» ανέφερε ακόμα.

Ενα άλλο σημάδι «χαλάρωσης» στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες «Nvidia Corp.» και «Advanced Micro Devices Inc.» κατέληξαν σε συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ για την εξασφάλιση αδειών εξαγωγής, συμφωνώντας να καταβάλλουν στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων τους από ορισμένες πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Επικοινωνία Σι - Λούλα με κάλεσμα κατά των αμερικανικών δασμών

Στο μεταξύ τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Κινέζος Πρόεδρος Σι και ο Βραζιλιάνος ομόλογός του Λούλα ντα Σίλβα, καλώντας «όλες οι χώρες να ενωθούν και να εναντιωθούν σθεναρά στη μονομέρεια και στον προστατευτισμό», μετέδωσε το «Νέα Κίνα», το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στον ρόλο του G20 και των BRICS στην υπεράσπιση της πολυμερούς συνεργασίας», δήλωσε η Μπραζίλια, και συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ψηφιακή οικονομία, δορυφόροι.

Εξάλλου ο Λούλα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως σχεδιάζει να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ινδίας, για να συζητήσουν ενδεχόμενη συντονισμένη αντίδραση στους επιπρόσθετους αμερικανικούς δασμούς.