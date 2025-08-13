ΝΟΤΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Δύο κινεζικά πλοία συγκρούστηκαν ενώ κυνηγούσαν ένα φιλιππινέζικο

Δύο κινεζικά πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους την ώρα που κυνηγούσαν ένα φιλιππινέζικο πλοίο τη Δευτέρα στην στρατηγικής σημασίας περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, όπου άλλες περιφερειακές δυνάμεις αμφισβητούν την «κυριαρχία» της Κίνας.

Το περιστατικό της Δευτέρας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντιπαραθέσεων μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων στη Νότια Σινική Θάλασσα, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν εξ ολοκλήρου. Περισσότερο από το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την αμφισβητούμενη πλωτή οδό.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν οι Φιλιππίνες (σ.σ. «σύμμαχοι» των ΗΠΑ στην περιοχή), ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με ένα επίσης κινεζικό σκάφος της Ακτοφυλακής, ενώ κυνηγούσε ένα φιλιππινέζικο περιπολικό σκάφος στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον αμφισβητούμενο ύφαλο Σκάρμπορο (Scarborough), καθώς η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) συνόδευε σκάφη που διένειμαν βοήθεια στους αλιείς της περιοχής, ανέφεραν οι αρχές των Φιλιππίνων.

Η Κίνα ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το περιστατικό, λέγοντας μόνο ότι έλαβε «νόμιμα» μέτρα για να απωθήσει τα φιλιππινέζικα σκάφη που είχαν «εισβάλει βίαια» στα χωρικά της ύδατα.