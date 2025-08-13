Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία

Στο Τσανάκαλε χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα καθώς η φωτιά «καταπίνει» κτίρια και οχήματα

Μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία, όπου σημειώνεται ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αλλά και στην Πορτογαλία, όπου έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού. Και στις χώρες αυτές περισσεύουν τα λόγια των αστικών κυβερνήσεων περί «ακραίων φαινομένων», αλλά η πρόληψη και η πυροπροστασία θυσιάζονται στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία.

Στην Ισπανία, στην Καστίλη και Λεόν, όπου μαίνονται πολλές πυρκαγιές από το Σαββατοκύριακο περίπου 1.000 άνθρωποι σε τουλάχιστον έξι χωριά κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ενα μέτωπο βρισκόταν κοντά στο πάρκο Las Medulas, που έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην πόλη Κονγκόστα οι φλόγες ήδη «κατάπιαν» τουλάχιστον δύο κτίρια και έχουν καεί αρκετά σπίτια. Ο πυκνός καπνός κάλυπτε τα πάντα με αποτέλεσμα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να μην μπορούν να πετάξουν.

Χθες οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα, Μαδρίτη, στην περιοχή Τρες Κάντος, και προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, ενώ 180 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας, περίπου 700 πυροσβέστες έδιναν και χθες μάχη με μια πυρκαγιά που ξεκίνησε το Σάββατο στο Τρανκόσο.

Μέχρι στιγμής φέτος, περίπου 520.000 στρέμματα, ή το 0,6% του συνόλου της Πορτογαλίας, έχουν καεί, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο για την ίδια περίοδο, το διάστημα 2006-2024, κατά περίπου 100.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Μεγάλη φωτιά στο Τσανάκαλε

Στην Τουρκία περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους τη Δευτέρα στην τουρκική επαρχία Τσανάκαλε (βορειοδυτικά), όπου μαινόταν πυρκαγιά από το μεσημέρι, με τις φλόγες να μετατρέπουν σπίτια και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Η φωτιά σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (σ.σ. στο στενό των Δαρδανελίων), ανάμεσά τους το τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι.

Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές κατά τις οποίες 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιούλη στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Στο Μαυροβούνιο μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν τη Δευτέρα αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Pipere, Rogame και Kuce κοντά στην Ποντγκόριτσα, καθώς και την ακτή - κοντά στο Canj και την Buljarica.