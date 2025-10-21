ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

«Εκεχειρία» με μπαράζ ισραηλινών επιδρομών με δεκάδες νεκρούς στη Γάζα

Με το σταγονόμετρο τρόφιμα και φάρμακα, καθώς το κράτος - δολοφόνος συνεχίζει τους απάνθρωπους αποκλεισμούς

Με την πλήρη κάλυψη τωνκαι άλλων Ευρωατλαντικών συμμάχων του τοκάνει κουρελόχαρτο άλλη μια «συμφωνία εκεχειρίας» στη Μέση Ανατολή, στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζοντας ασταμάτητα τις σφαγές σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και επιβεβαιώνοντας την πραγματική φύση του «ειρηνευτικού» σχεδίου που επιχειρούν να επιβάλουν ΗΠΑ και Ισραήλ με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ισραηλινός κατοχικός στρατός έχει προχωρήσει σε 80 παραβιάσεις της περιβόητης «εκεχειρίας» στη Γάζα από τις 10 Οκτώβρη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας άλλους 320.

Την Κυριακή προχώρησε σε ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση, εξαπολύοντας μπαράζ αεροπορικών επιδρομών και επιθέσεων πυροβολικού στη Λωρίδα της Γάζας, με πρόσχημα τη ρίψη πυρών σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, από «ένοπλους» τους οποίους απέδωσε στη Χαμάς.

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις ανέφερε χτες 68.216 νεκρούς Παλαιστίνιους και 170.361 τραυματίες.

Οι νεκροί από τις επιδρομές της Κυριακής εκτιμώνται σε τουλάχιστον 45 (ανάμεσά τους είναι ένας υπάλληλος του γερμανικού δικτύου ZDF και ο 8χρονος γιος ενός άλλου υπαλλήλου του δικτύου), ενώ το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ότι μεταφέρθηκαν σε όσα νοσοκομεία (υπο)λειτουργούν 57 πτώματα, κάποια εκ των οποίων αφορούν θύματα προηγούμενων επιθέσεων.

Το βράδυ της Παρασκευής, σε προηγούμενη παραβίαση της «εκεχειρίας», ο ισραηλινός κατοχικός στρατός είχε σκοτώσει τα 11 μέλη μιας οικογένειας (ανάμεσά τους 7 παιδιά και 3 γυναίκες) όταν έπληξε με βλήμα άρματος μάχης πολιτικό όχημα στην περιοχή Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας.

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επανέρχεται στην εφαρμογή της «εκεχειρίας», επικαλούμενος «εντολές της πολιτικής ηγεσίας» και «έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων, σε απάντηση των παραβιάσεων από τη Χαμάς».

Στην ίδια ανακοίνωση τόνισε πως «θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», ενώ συνέχισε και χτες να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει Παλαιστινίους, με το πρόσχημα ότι πλησίασαν κατοχικά στρατεύματα στην «κίτρινη γραμμή».

Νέες απειλές από την ισραηλινή κυβέρνηση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου εμφανιζόμενος στο «Κανάλι 14» επανέλαβε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα, «είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο - ελπίζουμε με τον εύκολο».

Ανακοίνωσε δε πως θα είναι υποψήφιος ως ηγέτης του «Λικούντ» και στις επόμενες εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν το αργότερο μέχρι τον Νοέμβρη του 2026.

Είπε επίσης ότι θα αλλάξει την ονομασία του πολέμου στη Γάζα, ώστε από «Σπαθιά Σιδήρου» να μετονομαστεί σε «Πόλεμο Αναβίωσης».

Αργότερα, το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ, ΚΑΝ, μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πήρε εντολή να αναδιατάξει δυνάμεις και πέρα από την «κίτρινη γραμμή» (πίσω από την οποία βρίσκεται το 53% της Λωρίδας της Γάζας που μένει υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού), μέχρι η Χαμάς να ανακοινώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την παράδοση και των υπόλοιπων σορών Ισραηλινών ομήρων πέρα από αυτούς που παρέδωσαν το Σαββατοκύριακο και στους οποίους περιλαμβάνονται ένας 54χρονος Ισραηλινός και ένας Ταϊλανδός εργάτης γης.

Πάντως η Χαμάς δήλωσε ότι δεν σχετίζεται με καμία σύγκρουση στη νότια πόλη Ράφα (όπου ο ισραηλινός κατοχικός στρατός καταγγέλλει ότι δέχτηκε πυρά από ένοπλους μαχητές) και ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας. Σημείωσε δε ότι η περιοχή της Ράφα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, ενώ η επικοινωνία της με όλες τις εκεί ομάδες έχει διακοπεί εδώ και επτά μήνες.

Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με το σταγονόμετρο

Την ίδια ώρα το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος ανακοίνωσε ξανά τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από τα περισσότερα μεθοριακά περάσματα.

Χτες αναφέρθηκε πως πέρασαν μερικές δεκάδες φορτηγά με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τα περάσματα Κερέμ Σαλόμ και Κισουφίμ - ενώ καθημερινά χρειάζονται τουλάχιστον 1.000 φορτηγά για να αντιμετωπιστούν οι στοιχειώδεις ανάγκες μετά τον μακρόχρονο απάνθρωπο αποκλεισμό.

Για λίγες ώρες αναφέρεται ότι άνοιξε και το πέρασμα μεταξύ Ράφα και Αιγύπτου.

Χτες τα ξημερώματα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ παρείχε πλήρη κάλυψη στην κλιμάκωση των ισραηλινών παραβιάσεων της «εκεχειρίας», μολονότι παραδέχτηκε εμμέσως ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη σε αυτές τις «επιθέσεις» που χρησιμοποίησε ο ισραηλινός στρατός ως πρόσχημα για νέο ματοκύλισμα της περιοχής. Κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης»: «Οπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Ανοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν».

Φρόντισε ωστόσο να εκτοξεύσει νέες απειλές κατά της Χαμάς, λέγοντας ότι η οργάνωση «θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά», όπως και ότι θα εξαλειφθεί αν δεν ευθυγραμμιστεί πλήρως με το σχέδιό του.

Διαβεβαίωσε κατά τ' άλλα ότι η κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς παραμένει σε ισχύ...

Χτες το βράδυ μετά τις 20.00 η Χαμάς παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στο Ισραήλ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε αργότερα με ανακοίνωσή του και ο Ερυθρός Σταυρός.

Βανς, Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Ισραήλ

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων αναμένεται στο Ισραήλ σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ενώ χτες μετέβησαν στο Τελ Αβίβ και συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Προέδρου Ντ. Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με την Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του γραφείου του Νετανιάχου, οι τρεις τους συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Αργότερα έγινε γνωστό ότι οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είπαν υποτίθεται στον Νετανιάχου να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρώτη φάση του σχεδίου «εκεχειρίας» του Τραμπ στη Γάζα.

Οι Κούσνερ, Γουίτκοφ και Βανς σήμερα θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους, με στόχο την προώθηση του πλαισίου «εκεχειρίας» και την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Μιλώντας προχτές το βράδυ στο CBS ο Κούσνερ κάλεσε το Ισραήλ «να βοηθήσει με κάποιον τρόπο» τους Παλαιστίνιους, αν θέλει κι άλλες «Συμφωνίες του Αβραάμ», ώστε «να ενσωματωθεί στο σύνολο της Μέσης Ανατολής».

Ισχυριζόμενος πως τάχα «ο πόλεμος έχει τελειώσει», πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό μήνυμα που προσπαθήσαμε να διαβιβάσουμε στους Ισραηλινούς ηγέτες είναι ότι αν θέλετε να ενσωματώσετε το Ισραήλ στο σύνολο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε τον Παλαιστινιακό λαό να ευημερήσει και να τα καταφέρει καλύτερα».

Ερωτηθείς για την προοπτική ίδρυσης ενός «παλαιστινιακού κράτους» στο μέλλον, ο Κούσνερ προσπάθησε να ξεγλιστρήσει, λέγοντας ξεδιάντροπα ότι το θέμα είναι ζήτημα «ερμηνείας»...

«Η λέξη "κράτος" σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους», είπε προκλητικά, για να καταλήξει: «Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε προς το παρόν είναι να δημιουργήσουμε μια κατάσταση κοινής ασφάλειας και οικονομικής ευκαιρίας για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, ώστε να μπορούν να ζουν ειρηνικά, δίπλα - δίπλα, με βιώσιμο τρόπο».

«Δεν τελείωσε η εκστρατεία...»

Χτες βράδυ, ο Μπ. Νετανιάχου μιλώντας στην Κνέσετ (ισραηλινή βουλή) διατυμπάνισε πως η «εκστρατεία» δεν τελείωσε, ενώ ισχυρίστηκε πως λόγω των πολέμων που εξαπέλυσε σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν, Υεμένη κ.α. οδήγησε τη χώρα στη «νίκη», κάνοντας το Ισραήλ υπερδύναμη.

Τόνισε πως επί δικής του κυβέρνησης «βομβαρδίσαμε το Ιράν», πετυχαίνοντας καίρια πλήγματα και κατά της Χεζμπολάχ.

Διαβεβαίωσε επίσης πως θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή όπλων και πυρομαχικών και θα καταστήσει το Ισραήλ «υπερδύναμη στην Τεχνητή Νοημοσύνη», ζητώντας «να επενδύσουμε περισσότερα στην εθνική ασφάλεια».

Ανήγγειλε πως σήμερα θα συζητήσει με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ «δύο πράγματα: Τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε και τις διπλωματικές ευκαιρίες που είναι μπροστά μας».

Επέμεινε επίσης πως τις επόμενες μέρες σε νέα συνεδρίαση της Κνέσετ θα εγκριθεί το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία 10.000 Υπερορθόδοξων Εβραίων Χαρέντι (οι περισσότεροι σπουδαστές ραβινικών σχολών) ώστε να υπηρετήσουν μέσα στην ερχόμενη διετία.

Επέμεινε επίσης πως όλα πάνε «καλά» στην ισραηλινή οικονομία, αφού παρά τον πόλεμο «ο πληθωρισμός μειώνεται, το σέκελ είναι ισχυρό, η ανεργία στο ναδίρ και το χρηματιστήριο σε υψηλό επίπεδο όλων των εποχών».

Παζάρια στο Κάιρο

Το ίδιο διάστημα κατέφθασαν χτες στο Κάιρο ηγετικά στελέχη της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια, για να συζητήσουν τη συνέχιση της εύθραυστης εκεχειρίας και τα επόμενα στάδια του σχεδίου Τραμπ.

Επιπλέον ο Χάγια ανέφερε πως ένα μέρος των διαβουλεύσεων που θα είχαν χτες στο Κάιρο αφορούσε και τις προσπάθειες της αιγυπτιακής διπλωματίας για τη συνέχιση του ενδο-παλαιστινιακού διαλόγου συμφιλίωσης.

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι μιλώντας χτες στην εμιρατινή εφημερίδα «The National» αποκάλυψε πως η χώρα του προωθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης «το συντομότερο δυνατόν», προκειμένου να συγκροτηθεί μία «ειρηνευτική» «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» (ISF) στη Γάζα.

Στο μεταξύ, στο Πορτορούζ της Σλοβενίας συναντήθηκαν οι ηγέτες της ευρωμεσογειακής ομάδας της ΕΕ «Euromed 9» που απαρτίζουν Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρος, Κροατία και Σλοβενία, παρουσία του Ιορδανού βασιλιά Αμπντάλα Β'.

Ζήτησαν την «πλήρη δέσμευση» όλων των εμπλεκόμενων στη συμφωνία «εκεχειρίας στη Γάζα», να την τηρήσουν και να αποφευχθεί «κάθε ενέργεια» που μπορεί να τη θέση σε κίνδυνο. Σε κοινή ανακοίνωσή τους εξέφρασαν επίσης «την ανησυχία τους για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» και τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παράδοση επαρκούς και βιώσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας, καταδίκασαν την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Οχθη και ζήτησαν σεβασμό της ιστορικής και νομικής κατάστασης των ιερών τόπων Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ.