ΗΠΑ

Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην κυβέρνηση Τραμπ

πραγματοποιήθηκαν σε εκατοντάδες πόλεις τωνόπως Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο, Μαϊάμι, Λος Αντζελες κ.λπ., σε μία ακόμα επιβεβαίωση της όξυνσης των αντιθέσεων και των λαϊκών προβλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και της προσπάθειας εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειες στις «μυλόπετρες» της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο μεγάλους πόλους του αμερικανικού αστικού πολιτικού συστήματος, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς.

Χαρακτηριστικά, η οργάνωση - ομπρέλα «No Kings» που διοργάνωσε τις κινητοποιήσεις ανακοίνωσε ότι στους δρόμους βγήκαν περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι, που «υπερασπίστηκαν τις θεμελιώδεις αρχές» των ΗΠΑ, αυτές της «δημοκρατίας» και της «ελευθερίας».

Η απάνθρωπη μεταχείριση μεταναστών - αρκετοί εκ των οποίων ζουν στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια - από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας «Μετανάστευσης και Τελωνείων» (ICE), η ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς και του στρατού σε μεγάλες πόλεις πολιτειών με Δημοκρατικούς κυβερνήτες και πρόσχημα την έξαρση της «εγκληματικότητας», καθώς επίσης οι απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και οι περικοπές δημόσιων δαπανών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ήταν ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στις κινητοποιήσεις.

Τα παραπάνω «κουμπώνουν» και με τις συνθήκες έντασης των ενδοαστικών αντιθέσεων στις ΗΠΑ γύρω από τα ζητήματα ελέγχου μηχανισμών του αστικού κράτους, με φόντο τα ζόρια στην καπιταλιστική οικονομία και τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, όπου τμήματα του αμερικανικού κεφαλαίου θέτουν τις ιεραρχήσεις τους.

Η κινητοποίηση με το σύνθημα «No Kings» είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ από τον περασμένο Ιούνη, και πραγματοποιήθηκε μεσούσης της δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ, που μπήκε πλέον στην τέταρτη βδομάδα της.

Ενα πρώτο απτό αποτύπωμα αυτών των κινητοποιήσεων στην κόντρα Δημοκρατικών - Ρεπουμπλικάνων αναμένεται να καταγραφεί στις τοπικές εκλογές του ερχόμενου μήνα (4 Νοέμβρη), με σημαντικότερες αυτές για την ανάδειξη νέων κυβερνητών σε Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσι και νέου δημάρχου στη Νέα Υόρκη.

Η κόντρα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, τον Νοέμβρη του 2026.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι «με αποκαλούν βασιλιά, αλλά δεν είμαι βασιλιάς», ωστόσο ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό τον εμφανίζει να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος φορώντας ένα στέμμα το οποίο ρίχνει περιττώματα πάνω στους διαδηλωτές...

Αλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως η υπουργός Δικαιοσύνης Π. Μπόντι, προσπάθησαν να παρουσιάσουν τους διαδηλωτές ως «χρηματοδοτούμενους από τους Antifa».