Τρίτη 21 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΑΛΛΙΑ
Ληστεία εκθεμάτων «ανεκτίμητης αξίας» από το Λούβρο

Κλοπή κοσμημάτων «ανεκτίμητης αξίας» σημειώθηκε προχτές στο διεθνούς φήμης Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Ενα από τα κλεμμένα κοσμήματα ανακοινώθηκε αργότερα ότι εντοπίστηκε και «αξιολογείται» η κατάστασή του.

Η ληστεία εκτιμάται ότι διήρκεσε περίπου 7 λεπτά, με 3 ή 4 διαρρήκτες που εισήλθαν στην «Γκαλερί του Απόλλωνα», όπου φυλάσσονται μεταξύ άλλων τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό.

Ο Λοράν Νουνιέζ, υπουργός Εσωτερικών και πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες θα συλληφθούν «πολύ σύντομα». Πρόσθεσε πως «υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία» και μίλησε για ένα νέο «σχέδιο ασφαλείας» που επεξεργάζεται το υπουργείο Πολιτισμού και περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Συνδικαλιστές έκαναν λόγο για περικοπές που επιδρούν σημαντικά στην ασφάλεια εκθεμάτων, επισκεπτών και εργαζομένων, ενώ ρεπορτάζ του «France Inter» επικαλούνταν κρατική έκθεση για «αξιοσημείωτες» και «επίμονες» καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό απαραίτητου εξοπλισμού.

Στο μεταξύ η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών «CGI Group», με έδρα το Τελ Αβίβ, ανέφερε ότι το Μουσείο επικοινώνησε μαζί της για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας, κάτι που αργότερα διέψευσε η διεύθυνση του Λούβρου.

    

ΚΟΣΜΟΣ
