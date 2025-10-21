ΣΥΡΙΑ

Παραίτηση του προξένου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο γενικός πρόξενος της Συρίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ζιάντ Ζαχρεντίν, παραιτήθηκε χτες, ανακοινώνοντας παράλληλα την απόφασή του να διακόψει κάθε σχέση με το καθεστώς των Σύρων τζιχαντιστών, κατηγορώντας το πως συμμετέχει ενεργά στις συγκρούσεις σε βάρος των Δρούζων και άλλων μειονοτήτων στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα, που προκάλεσαν προ μηνών τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

«Η Σουέιντα έχει μπει στο στόχαστρο βάρβαρης βίας, γενοκτονίας και εκστρατείας εθνοκάθαρσης που διενεργούν ένοπλοι τζιχαντιστές της οργάνωσης Hayat Tahrir al Sham» (HTS, στην οποία ηγούνταν ο νυν «μεταβατικός» Πρόεδρος της Συρίας Αχμεντ Αλ Σαράα - Αλ Τζολάνι) και του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο διπλωμάτης τάχθηκε υπέρ του αιτήματος αυτοδιάθεσης των Δρούζων της νότιας Συρίας «υπό την ηγεσία του πνευματικού ηγέτη Χικμάτ αλ Χίτζρι». Τέλος ζήτησε να σταματήσει η εργαλειοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια Συρία από το καθεστώς της Δαμασκού και απαίτησε την επιστροφή «όλων όσοι έπεσαν θύμα απαγωγής» από τη σημερινή κυβέρνηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των τζιχαντιστών ανακοίνωσε πως ο Ζαχρεντίν μεταφέρθηκε στην κεντρική κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο και πως απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως γενικός πρόξενος στα ΗΑΕ και πως οι δηλώσεις του τελευταίου «δεν εκπροσωπούν τη θέση του συριακού κράτους ή επίσημης πολιτικής, αλλά προσωπική άποψη που έρχεται σε αντιπαράθεση με τα διπλωματικά ήθη».