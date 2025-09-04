ΣΥΡΙΑ

Συλλήψεις για το μακελειό των Δρούζων

Σε συλλήψεις και ανακρίσεις μελών των δυνάμεων ασφαλείας που υπάγονται στα υπουργεία Αμυνας και Εσωτερικών της κυβέρνησης των τζιχαντιστών της Συρίας - δυνάμεις που απαρτίζονται κυρίως από μέλη τζιχαντιστικών ομάδων - προχώρησαν χτες οι αρχές του σκοταδιστικού καθεστώτος της Δαμασκού, για τον ρόλο τους στο μακελειό χιλιάδων Δρούζων στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας τον Ιούλη.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από έρευνα επιτροπής που συγκροτήθηκε με εντολή του τζιχαντιστή «μεταβατικού Προέδρου» Αλ Σαράα στις 11 Ιούλη, για να ερευνήσει τις βίαιες συγκρούσεις και επιθέσεις σε βάρος Δρούζων στη Σουέιντα.

Σύμφωνα με δήλωση του Α. Ιζεντίντ, εκπροσώπου της επιτροπής, μέλη των δύο υπουργείων έχουν συλληφθεί, ανακριθεί και παραπεμφθεί σε δίκη, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στις ωμότητες. Ο Ιζεντίντ δεν διευκρίνισε τον αριθμό των συλληφθέντων, αλλά είπε ότι είναι Σύροι πολίτες και ισχυρίστηκε πως διέπραξαν τις ωμότητες ενεργώντας ατομικά, χωρίς να λάβουν σχετικές εντολές.

Επεσήμανε δε πως οι αρχές διαθέτουν «υλικό από βίντεο» στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες να διαπράττουν βιαιότητες, προσθέτοντας ότι οι δράστες των ωμοτήτων βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους «επί το έργον».