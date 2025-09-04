Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη 2025
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Πολύνεκρος εκτροχιασμός τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό και συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ «Γκλόρια» της Λισαβόνας.

Το τελεφερίκ αποτελεί δημοφιλή τουριστική ατραξιόν της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο «Reuters», στα θύματα περιλαμβάνονται και πολίτες άλλων χωρών.

Η γραμμή του τελεφερίκ, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto.

Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική «Carris».

    

