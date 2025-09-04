ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πολύνεκρος εκτροχιασμός τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό και συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ «Γκλόρια» της Λισαβόνας.

Το τελεφερίκ αποτελεί δημοφιλή τουριστική ατραξιόν της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο «Reuters», στα θύματα περιλαμβάνονται και πολίτες άλλων χωρών.

Η γραμμή του τελεφερίκ, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto.

Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική «Carris».