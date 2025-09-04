ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

Επίδειξη πυγμής στον ανταγωνισμό για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία

Xinhua

, παρουσιάζονταςπου αναλυτές χαρακτήρισαν «μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα», οργάνωσε χτες ηστην κεντρική πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, υποστήριξε στην ομιλία του ότι «η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη», παρουσιάζοντας την όξυνση της αντιπαράθεσης για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα ως «επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης, των αποτελεσμάτων αμοιβαίου οφέλους ή των παιχνιδιών μηδενικού αθροίσματος». Κάλεσε δε τις κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις να αναπτύξουν την παγκόσμια κλάση τους.

Αργότερα, στη διάρκεια επίσημης δεξίωσης που παρέθεσε για τους πάνω από 26 ηγέτες και ανώτατους αξιωματούχους κρατών που ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις, μίλησε για το «σημείο καμπής» που καταγράφεται για το «κινεζικό έθνος (...) από τα βάθη της κρίσης στη σημερινή εποχή μέχρι το μονοπάτι της μεγάλης αναγέννησης και ένα κρίσιμο σημείο καμπής για την παγκόσμια ανάπτυξη» συνολικά, για τον έλεγχο της οποίας κινεζικά και αμερικανικά μονοπώλια κονταροχτυπιούνται όλο και περισσότερο, μαζί με παλιούς και νέους τους «συμμάχους».





Γεμάτη συμβολισμούς ήταν άλλωστε η εμφάνιση του Σι Τζινπίνγκ στις εκδηλώσεις, έχοντας στο πλευρό του τους ηγέτες Ρωσίας,και της Βόρειας Κορέας,έχοντας φιλοξενήσει τις προηγούμενες μέρες σειρά επαφών με στόχο την ισχυροποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού άξονα, απέναντι στο ευρωατλαντικό μπλοκ. Σε αυτό το πλαίσιο ξεχώρισαν η μεγάλη συμμετοχή και οι αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (31/8 και 1/9 στην Τιαντζίν της βόρειας Κίνας), αλλά και οι δεκάδες διμερείς συμφωνίες που υπογράφτηκαν κατά την προχτεσινή, επίσημη συνάντηση των ηγετών Κίνας - Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ με ανάρτησή του κάλεσε τον «Πρόεδρο Σι και τον θαυμάσιο κινεζικό λαό» να περάσουν «μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ζητώντας να παραδοθούν «οι πιο θερμοί χαιρετισμοί μου στον Βλαντιμρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Λίγο μετά προσέθετε βέβαια ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη σινο-ρωσική συμμαχία, επειδή «έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ».

Τη συνάντηση του Σι στη στρατιωτική παρέλαση με τους ηγέτες Ρωσίας, Βόρειας Κορέας αλλά και άλλων αντιπάλων της Δύσης, όπως του Ιράν, σχολίασε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, χαρακτηρίζοντάς την ως «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη». Λέγοντας ότι αυτό που βλέπουμε είναι «μια αυταρχική συμμαχία να αναζητά ταχεία διαδικασία προς μια νέα τάξη πραγμάτων», συμπλήρωσε ότι αυτό «δεν αποτελεί απλώς μια αντιδυτική οπτική, αλλά μια πρόκληση για τη διεθνή τάξη που χτίστηκε πάνω σε κανόνες».

Στήριξη στην πυρηνική πρωτιά της Κίνας θα δώσει η Ρωσία

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο επικεφαλής του ρωσικού κολοσσού της Rosatom, Αλ. Λίκατσεφ, δήλωσε ότι «βεβαίως θα βοηθήσουμε» και «ήδη βοηθάμε» την Κίνα για να αυξήσει την παραγωγή της σε πυρηνική ενέργεια.

Οπως εξήγησε, «η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας» και «έχει οριστεί ο στόχος να προλάβει και να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε εγκατεστημένη ισχύ, πράγμα που σημαίνει να φτάσει σε ισχύ πάνω από 100 γιγαβάτ».

Σήμερα οι ΗΠΑ λειτουργούν το μεγαλύτερο δίκτυο πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο, των οποίων η παραγωγή αντιστοιχεί σε εγκατεστημένη ισχύ σχεδόν 97 γιγαβάτ (GW).

Τον Απρίλιο του 2024 η Κίνα υπολογιζόταν ότι διέθετε σε λειτουργία πυρηνικούς αντιδραστήρες λειτουργικής ισχύος 53,2 GW, σύμφωνα με την Αρχή Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ο Λίκατσεφ είπε ότι η Μόσχα έχει ήδη βοηθήσει στην κατασκευή 4 πυρηνικών αντιδραστήρων στην Κίνα και κατασκευάζει άλλους τέσσερις, προσθέτοντας ότι η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της.