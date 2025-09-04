ΛΙΒΑΝΟΣ

Προκλητική ισραηλινή επίθεση σε κυανόκρανους

Ισραηλινή επίθεση με χειροβομβίδες σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από θέση κυανόκρανων της αποστολής UNIFIL του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, χθες το πρωί, κατήγγειλε αξιωματούχος του Οργανισμού.

Η επίθεση εξαπολύθηκε με drones του ισραηλινού στρατού, τα οποία έριξαν 4 χειροβομβίδες κοντά στην «Μπλε Γραμμή» οριοθέτησης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ μεταξύ Ισραήλ και νότιου Λιβάνου, μολονότι οι αξιωματούχοι του Οργανισμού είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων τους Ισραηλινούς πως θα επιχειρούσαν στην περιοχή (κοντά στο χωριό Μαρουαχίν) για να αποσύρουν (πιθανώς ισραηλινά) οδοφράγματα που εμπόδιζαν την απρόσκοπτη κίνησή τους.

Η ισραηλινή επίθεση καταδικάστηκε και από τη Γαλλία, που μαζί με τις ΗΠΑ έχουν ρόλο «εγγυητριών δυνάμεων» της εκεχειρίας, την οποία - με την ανοχή τους - έχει κάνει κουρελόχαρτο το Ισραήλ. Θεωρείται δε η σοβαρότερη επίθεση του Ισραήλ κατά της UNIFIL τους τελευταίους 10 μήνες.

Χτες, στο μεταξύ, κοντά στην πόλη Γιατίρ του νότιου Λιβάνου ισραηλινό drone βομβάρδισε ένα ΙΧ εν κινήσει, σκοτώνοντας τον οδηγό.

Στη συνέχεια έγινε το ίδιο και σε περιοχή του χωριού Σίμπα, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου ενός άνδρα.

Η διπλή επίθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των λιβανέζικων αρχών.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός κατηύθυνε άλλο drone σε συνοικίες της νότιας Βηρυτού (όπου είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι υποστηρικτές και στελέχη της Χεζμπολάχ), κάνοντας εκφοβιστική πτήση για αρκετή ώρα.

Μετάλλιο του Ισραηλινού Προέδρου στη Mossad

Νωρίτερα, την Τρίτη, ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισ. Χέρτζογκ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην προεδρική κατοικία στην Ιερουσαλήμ βράβευσε στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών, Mossad, για τον ρόλο που έπαιξε στη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, στις 27/9/2024.

Εκπρόσωπος της Mossad, που παρουσιάστηκε ως πράκτορας «G», θριαμβολόγησε για την επιχείρηση της δολοφονίας του Λιβανέζου πολιτικού αρχηγού, πλέκοντας το εγκώμιο της στενής συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών με τον στρατό, τις πολεμικές βιομηχανίες και με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οπως είπε, τη μέρα της δολοφονίας του Νασράλα Ισραηλινοί πράκτορες δρούσαν επί του πεδίου στη νότια Βηρυτό «υπό πυρά» και κατάφεραν «αυτό που μέχρι τότε φαινόταν σενάριο φαντασίας».