ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Ετοιμότητα για νέα πλήγματα «εναντίον δικτύων ναρκωτικών» εκφράζει ο Χέγκσεθ

Για «μια πολύ σοβαρή αποστολή» που «δεν θα σταματήσει μόνο με αυτήν την επίθεση» έκανε λόγο ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναφερόμενος στο προχτεσινό αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους που έπλεε στη νότια Καραϊβική και το οποίο σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα με προορισμό το Τρινιδάδ και Τομπάγκο και το διαχειριζόταν μια οργάνωση που είναι καταχωρημένη ως "ναρκω-τρομοκρατική"».

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε άλλος κάνει παράνομη διακίνηση σε αυτά τα χωρικά ύδατα, και για τον οποίο γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκω-τρομοκράτης, θα έχει την ίδια κατάληξη».

Στο μεταξύ, αξιωματούχος του υπουργείου επιβεβαίωσε (ανώνυμα) ότι 7 αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους 3 αποβατικά, πλέουν στην Καραϊβική και άλλο ένα βρίσκεται στον Ειρηνικό στο πλαίσιο της ίδιας «επιχείρησης», την οποία η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι θα κλιμακώσει, στο όνομα της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών ναρκωτικών που δρουν στην περιοχή, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μαδούρο ότι τους προσφέρει στήριξη.

«Θέλουν το πετρέλαιό μας δωρεάν», λέει ο Μαδούρο

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ν. Μαδούρο, σε δηλώσεις του την Τρίτη είπε για τις κατηγορίες των ΗΠΑ κατά της κυβέρνησής του ότι «επινοούν έναν μύθο, μια ιστορία που κανείς δεν πιστεύει (...) κανείς δεν πιστεύει τα ψέματα του Λευκού Οίκου, γιατί εκείνος που στην πραγματικότητα διευθύνει τον Λευκό Οίκο είναι ο Μάρκο Ρούμπιο και η μαφία του Μαϊάμι, που θέλουν να λερώσουν τα χέρια του Προέδρου Τραμπ με αίμα».

Συμπλήρωσε δε ότι αυτό που πραγματικά αναζητεί η Ουάσιγκτον στη Βενεζουέλα είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της δεύτερης, που «το θέλουν δωρεάν».

Στο μεταξύ ο Φρέντι Νιάνιες, υπουργός Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Βενεζουέλας, σε ανάρτησή του κατήγγειλε ότι σύμφωνα με ανάλυση του βίντεο που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιοποίησε από την επίμαχη «επιχείρηση» κατά των δικτύων ναρκωτικών είναι «πολύ πιθανό» αυτό να είναι προϊόν επεξεργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς - όπως είπε - η στιγμή της έκρηξης που ακολούθησε το πλήγμα προσομοιάζει σε «απλοποιημένο σχέδιο, σχεδόν σε κινούμενο σχέδιο, παρά σε μια ρεαλιστική απεικόνιση (...) απουσιάζουν ρεαλιστικές λεπτομέρειες» και «η συμπεριφορά των υδάτων» μοιάζει «πολύ στυλιζαρισμένη και ελάχιστα φυσική».

Στρέφοντας δε και αυτός τα πυρά του ακόμα πιο έντονα κατά του Αμερικανού ΥΠΕΞ, είπε ότι «ο Ρούμπιο συνεχίζει να ψεύδεται στον Πρόεδρό του: Αφού τον εγκλώβισε σε έναν δρόμο χωρίς διέξοδο, τώρα του εμφανίζει ως "απόδειξη" ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης», καταλήγοντας: «Φτάνει με τον Ρούμπιο, που υποκινεί τον πόλεμο και προσπαθεί να λερώσει με αίμα τα χέρια του Προέδρου Τραμπ».

Αντιδράσεις από κράτη της Καραϊβικής

Ολα αυτά ενώ ο πρωθυπουργός του Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Κάμλα Περσάντ -Μπισέσαρ, σύμφωνα με το «Associated Press» δήλωσε ότι «εγώ, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μου, είμαι χαρούμενος που η ναυτική επιχείρηση των ΗΠΑ πετυχαίνει στην αποστολή της (...) Ο πόνος και τα βάσανα που προκαλούν τα καρτέλ (σ.σ. ναρκωτικών) που έχουν παρεισφρήσει στη χώρα μας είναι τεράστια. Δεν νιώθω κανέναν οίκτο για τους διακινητές: Ο αμερικανικός στρατός θα έπρεπε να τους σκοτώσει όλους».

Την ίδια στιγμή το AP μετέδωσε ότι ο ΥΠΕΞ των Μπαρμπάδος, Κέρι Σάιμοντς, αναφέρθηκε σε κοινή επιστολή των ΥΠΕΞ των 15 μελών της Καραϊβικής Κοινότητας (πρόκειται κυρίως για μικρά νησιωτικά κράτη της περιοχής) προς τον Ρούμπιο, ζητώντας οι επόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική να γίνονται μετά από ενημέρωση ή εξηγήσεις.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι «αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εργαστούμε μέσω διπλωματικών διαύλων διασφαλίζοντας πως δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις, ώστε να εκδίδεται ειδοποίηση, όποτε αυτό είναι εφικτό, για ενέργειες που θα έχουν προβλέψιμο αντίκτυπο στην περιφέρεια».

Πρόσθεσε δε ότι ο συνεχιζόμενος διάλογος θα συνέβαλλε στην «αποφυγή παρεξηγήσεων», καθώς και ότι «μπορούμε να διατηρήσουμε και να δυναμώσουμε την αμοιβαία μεταξύ μας εμπιστοσύνη».