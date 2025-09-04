ΓΑΛΛΙΑ

Στη διάθεση του Μακρόν οι Σοσιαλιστές για τη μετα-Μπαϊρού εποχή

Διαβουλεύσεις και παζάρια μεταξύ αστικών πολιτικών δυνάμεων εντείνονται στη Γαλλία, με «πυξίδα» την όσο το δυνατόν πιο άμεση υλοποίηση των νέων αντιλαϊκών μέτρων που έχουν ανάγκη τα γαλλικά μονοπώλια, δεδομένου ότι το πιθανότερο είναι να μη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση Μπαϊρού τη Δευτέρα.

Προχτές ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, σε σύσκεψη με τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (Renaissance, Horizons, Les Republicains) τους κάλεσε «να συνεργαστούν με τους Σοσιαλιστές», μεγαλώνοντας την «πίεση» προς το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) για πιθανή συνεργασία σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα.

Ο νυν πρωθυπουργός, Φρ. Μπαϊρού, δήλωσε «έτοιμος να συζητήσει τα πάντα (σ.σ. με τους Σοσιαλιστές), συμπεριλαμβανομένων των Εργασιακών», και να αναζητήσουν «εναλλακτικές», ενώ απηύθυνε πρόσκληση «σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και σε όλους τους εκπροσώπους που είναι μέλη του κοινοβουλίου», λέγοντας ότι «πρέπει να οικοδομήσουμε το μέλλον μαζί». Επέμεινε ότι «η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση απίστευτης αποδυνάμωσης» και το δημόσιο χρέος είναι «μία αιμορραγία», χαρακτηρίζοντας «ριψοκίνδυνο» το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών.

Και ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Μπαϊρού με την ηγεσία του PS, ο επικεφαλής του, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε προχτές ότι το κόμμα του βρίσκεται «στη διάθεση» του Μακρόν για να συζητήσει τις «συνθήκες» στις οποίες «η αριστερά θα μπορούσε σήμερα να καταλάβει τις κυβερνητικές θέσεις» που σήμερα καταλαμβάνει η κυβέρνηση Μπαϊρού. Λέγοντας ότι «δεν μιλάω για διαπραγματεύσεις» (που ήδη γίνονται), ο Φορ είπε ότι «υπάρχει κόσμος που μιλάει, που θέλει να μάθει ποιο είναι το "πνεύμα" μας. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε και σε ποιες συνθήκες θα μπορούσαμε να ξαναδώσουμε λίγο χρώμα στη χώρα μας». Κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς από την πλευρά μας ήμασταν πάντα συνεπείς στο ραντεβού, κάθε φορά που προσκληθήκαμε να συζητήσουμε», αλλά και κατηγορώντας τον Μπαϊρού ότι «διέρρηξε κάθε μορφή διαλόγου με τον οποιονδήποτε».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ είπε στους «Financial Times» ότι οι συμβιβασμοί με τους Σοσιαλιστές για τον προϋπολογισμό θα είναι «αναπόφευκτοι» αν η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ η υπουργός Δημοσιονομικών Αμελί Ντε Μονσαλέν δήλωσε ότι υπάρχουν «προφανώς πολλοί άλλοι τρόποι», πέρα από την κατάργηση των δύο αργιών, για την «ενθάρρυνση της παραγωγής» στη Γαλλία.

Ολα αυτά ενώ ο πρόεδρος της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN), Ζ. Μπαρντελά, σε ανάρτησή του δημοσίευσε επιστολή «προς τους επιχειρηματίες της Γαλλίας» όπου σημειώνει ότι το κόμμα του «δεν φέρει καμία ευθύνη για την αβεβαιότητα που αποδυναμώνει τις επιχειρήσεις». Ακόμα, διαμήνυσε «τη σαφήνεια και τη δύναμη των προτάσεων» της RN, την οποία χαρακτήρισε «εγγυήτρια της οικονομικής σταθερότητας».