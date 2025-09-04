ΚΥΠΡΟΣ

Κινητοποιήσεις για αυξήσεις μισθών στις 11 Σεπτέμβρη

Σε «πανεργατική, πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση», με τρίωρη στάση εργασίας στις 11 Σεπτέμβρη, προσανατολίζονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Κύπρο, μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα, με βασικό αίτημα την υπεράσπιση της ΑΤΑ (Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής) και των μισθών.

Σε δηλώσεις της μετά τη σύσκεψη η Σωτηρούλα Χαραλάμπους, γγ της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ), είπε ότι «το συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου μας σήμερα για ακόμα μια φορά έχει επαναβεβαιώσει την ετοιμότητα των εργαζομένων να δώσουμε τη μάχη για την ΑΤΑ, γιατί αυτό το οποίο ακούμε τους τελευταίους μήνες μέσα από τον διάλογο είναι μία ακόμα προσπάθεια να αλλάξει η φιλοσοφία της ΑΤΑ, να αποδομηθούν ο ρόλος και ο στόχος της ΑΤΑ, που είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών, και σταδιακά να πάμε στην κατάργηση του θεσμού (...) Πρέπει να αγωνιστούμε να διατηρήσουμε τον θεσμό, τη φιλοσοφία του, και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τη μάχη για να έχουν ΑΤΑ όλοι οι εργαζόμενοι».

Στο μεταξύ, σε επεξεργασία που έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας «BestBrokers» με δεδομένα από την ανοιχτού κώδικα «World Inequality Database» (αφορά 217 χώρες του πλανήτη), στο πλαίσιο έκθεσης με θέμα «Ανισότητα πλούτου στον 21ο αιώνα: Χώρες όπου οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι από το 2000», καταγράφεται ότι στην Κύπρο το μερίδιο του εθνικού πλούτου που κατείχε το 10% των εισοδηματιών το 2000 αυξήθηκε από 50,7% σε 66,7% το 2023.

Ακόμα, το μερίδιο πλούτου των υπερπλούσιων αυξήθηκε από 12,8% σε 33,3% μεταξύ 2000 και 2023 - η μεγαλύτερη αύξηση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.