Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΡΑΝ
Πιέσεις για επανέναρξη επιθεωρήσεων στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις

Πιέσεις για επίσπευση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με την επανέναρξη των επιθεωρήσεων από ειδικούς του ΟΗΕ άσκησε χτες ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ρ. Γκρόσι, μιλώντας στο «Reuters» για τις συνομιλίες του οργανισμού με την Τεχεράνη.

Οπως υποστήριξε, οι συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με τον τρόπο επανέναρξης των επιθεωρήσεων και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από Ισραήλ και ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνη δεν μπορούν να συνεχιστούν «για μήνες ατελείωτους».

Δήλωσε επίσης πως η ΙΑΕΑ δεν έχει καμία πληροφορία από το Ιράν σχετικά με την κατάσταση ή την τύχη του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες επιθέσεις στις 13 Ιούνη.

Σε άλλο σημείο ο Γκρόσι ανέφερε: «Ελπίζω σίγουρα ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα αυτήν τη διαδικασία. Προσπαθούμε να έχουμε μια άλλη συνάντηση, ίσως μέσα σε λίγες μέρες εδώ στη Βιέννη, για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να ξεκινήσουμε τις επιθεωρήσεις. Θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε συμφωνήσει σε αυτό πριν την επόμενη βδομάδα».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
