ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια οι επίσημα άνεργοι

Τα 3 εκατομμύρια ξεπέρασαν τον Αύγουστο οι επίσημα άνεργοι στη Γερμανία, φτάνοντας τους 3,025 εκατ. και σηματοδοτώντας με τη σειρά του την επίμονη φάση στασιμότητας και ύφεσης της γερμανικής καπιταλιστικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Φλεβάρη του 2015, μία εποχή που σηματοδοτούσε το αποκορύφωμα της καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρώπη.

Σε σχέση με τον Ιούλη η αύξηση μπορεί να μην ήταν τεράστια, καθώς οι νέοι άνεργοι είναι περίπου 46.000, ωστόσο ο αριθμός των 3 εκατ. θεωρείται ένα σημαντικό «ψυχολογικό όριο». Στα ίδια επίπεδα είχε πλησιάσει ο αριθμός των ανέργων και το 2020, στο απόγειο του πρώτου κύματος της πανδημίας.

Σήμερα το πανεθνικό ποσοστό ανεργίας φτάνει το 6,4%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη (11,8%) και στο Βερολίνο (10,5%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζει η Βαυαρία (4,2%).

Από το 2022 η ανεργία αυξάνεται σταθερά στη Γερμανία, με κάποιες επιμέρους διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας η άνοδος της ανεργίας με βάση τα στοιχεία για τον Αύγουστο οφείλεται εν μέρει σε συγκυριακούς παράγοντες, δηλαδή σε μία σχετική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας το καλοκαίρι. Ωστόσο, είναι φανερό ότι «η αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική εξασθένηση των τελευταίων ετών».

Υπονοούμενα για τους θανάτους έξι υποψηφίων της AfD

Στο μεταξύ, συνολικά έξι υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχουν πεθάνει τις τελευταίες βδομάδες, λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές της 14ης Σεπτέμβρη στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις αιτίες θανάτου έχουν εξακριβωθεί και δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια. Ενας από τους υποψηφίους είναι γνωστό ότι αυτοκτόνησε, ενώ τέσσερις από τους έξι είναι γνωστό ότι ήταν άρρωστοι.

Πάντως, ορισμένοι από τους πιο γνωστούς βουλευτές του κόμματος έχουν υπονοήσει ότι μπορεί να εμπλέκονται «σκοτεινές δυνάμεις» στους θανάτους.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο οι ψηφοφόροι στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, που είναι το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, προσέρχονται στις κάλπες για τις τοπικές εκλογές.

Η AfD παραδοσιακά δεν ήταν αρκετά δημοφιλής στην περιοχή, κερδίζοντας μόνο το 5% των ψήφων πριν από πέντε χρόνια.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτήν τη φορά, ωστόσο, θα μπορούσε να τριπλασιάσει αυτό το ποσοστό, αν και αναμένεται να τερματίσει στην τρίτη ή τέταρτη θέση, πίσω από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

Την Κυριακή ο Αμερικανός μεγιστάνας Ελον Μασκ υποστήριξε δημόσια τον υποψήφιο της AfD για την Κολωνία, γράφοντας στο «X»: «Είτε η Γερμανία ψηφίζει AfD είτε είναι το τέλος της Γερμανίας».

Σχολιάζοντας τους θανάτους, ο υπεύθυνος της εκλογικής διαδικασίας της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας σημείωσε ότι υποψήφιοι από πολλά άλλα κόμματα είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Με χιλιάδες πολιτικούς να διεκδικούν εκατοντάδες έδρες στο γερμανικό κρατίδιο, δεν είναι σαφές εάν οι έξι θάνατοι αποτελούν στατιστική ανωμαλία.

Ο Μασκ και στελέχη του κόμματος υπονόησαν ότι «κάτι δεν πάει καλά» με τους θανάτους των υποψηφίων της AfD. Απαντώντας σε μια ανάρτηση οικονομολόγου στο «X» που υποστήριζε ότι το μοτίβο ήταν «σχεδόν στατιστικά αδύνατο», ο Μασκ σχολίασε βάζοντας απλά δύο θαυμαστικά. Η συμπρόεδρος της AfD, Αλις Βάιντελ, κοινοποίησε την ανάρτηση.