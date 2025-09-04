ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά σκοτωμένα και ανάπηρα από τις ισραηλινές επιθέσεις

Πάνω από 40.500 παιδιά τραυματίστηκαν από την αρχή του πολέμου, εκ των οποίων το 50% έμειναν ανάπηρα, λέει επιτροπή του ΟΗΕ

συνεχίζει το μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων και βίαιου εκτοπισμού σε βάρος του παλαιστινιακού λαού στη, εστιάζοντας το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεών του στην Πόλη της Γάζας και προσθέτοντας καθημερινά νέες θηριωδίες.

Χαρακτηριστικά χτες, ισραηλινά drones βομβάρδισαν σκηνές εκτοπισμένων σε τρία σχολεία της συνοικίας «Σεΐχης Ραντουάν» της Πόλης της Γάζας, προκαλώντας πανικό σε εκατοντάδες αμάχους. Από πάνω τους τα drones βούιζαν για ώρες μεταδίδοντας από μεγάφωνα μηνύματα στα Αραβικά, με τα οποία καλούσαν τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη γη τους, πριν αρχίσει η μεγάλη επιχείρηση «Αρματα Γεδεών Β'» για την κατάληψη της πόλης...

Παντού ωστόσο παραμονεύει ο θάνατος από τα χτυπήματα του κράτους - δολοφόνου. Χαρακτηριστικά, στην περιοχή αλ-Μαουάσι, στη νότια Γάζα, άλλοι 7 άμαχοι - εκ των οποίων οι 5 παιδιά - σκοτώθηκαν την Τρίτη καθώς περίμεναν στην ουρά για να πάρουν νερό, σε μια περιοχή που το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει υποτίθεται ως «ασφαλή ζώνη»...

Συνολικά, τουλάχιστον 63.746 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα και άλλοι 161.245 έχουν τραυματιστεί.

Ο δε αριθμός των θανάτων από τον λιμό που έχει επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε πλέον τους 367, συμπεριλαμβανομένων 131 παιδιών.

Πέρα από τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν σκοτωθεί από το κράτος - δολοφόνο, δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν μείνει ανάπηρα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα τραυμάτισαν ή ακρωτηρίασαν πάνω από 40.500 παιδιά και εφήβους, από τους οποίους πάνω από το 50% έχουν μείνει ανάπηροι.

Επιπλέον επισημαίνει η Επιτροπή, το 83% των ανάπηρων έχουν χάσει τον βοηθητικό εξοπλισμό τους εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων και οι περισσότεροι αδυνατούν να βρουν εναλλακτικές όπως κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, την ώρα που το κράτος - δολοφόνος τους υποχρεώνει να εκτοπίζονται διαρκώς και να αναζητούν κάθε φορά διαφορετικό καταφύγιο μέσα σε άθλιες συνθήκες...

Στο μεταξύ, χαρακτηριστικό για το μέγεθος και την ένταση του μακελειού και της ισοπέδωσης της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό από τον Οκτώβρη του 2023 έως σήμερα, είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζει... ελλείψεις ανταλλακτικών και μηχανημάτων, παρά τον συνεχή ανεφοδιασμό από τις ΗΠΑ και άλλους ευρωατλαντικούς «συμμάχους».

Το ισραηλινό «ynetnews» επικαλούμενο πηγές στον στρατό μετέδωσε πως πριν αρχίσει η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Αρματα Γεδεών», καταγράφονται προβλήματα λειτουργίας ή σοβαρές φθορές στο 30% με 40% των μπουλντόζων που χρησιμοποιεί ο στρατός (παρά τις «113 νέες παραλαβές από ΗΠΑ»), ενώ σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται στα ανταλλακτικά που χρειάζονται άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα Humvee, ενώ δυσλειτουργούν ή είναι άχρηστο το 50% των αποθεμάτων σε άλλους εξοπλισμούς, π.χ. σε γυαλιά και συστήματα νυχτερινής όρασης.

Χάρτες και απειλές προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ εντείνει απειλές και προετοιμασίες για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπ. Σμότριτς, πρότεινε χτες να προσαρτηθεί το 82% της Δυτικής Οχθης.

«Ηρθε ο καιρός να εφαρμόσουμε την ισραηλινή κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, να απομακρύνουμε μια και καλή από την ατζέντα την ιδέα της διαίρεσης της μικρής γης μας και της ίδρυσης ενός τρομοκρατικού κράτους στο κέντρο της», είπε ο Σμότριτς, παρουσιάζοντας σχετικούς χάρτες.

Εκτός προσάρτησης είχαν απομείνει μόνο έξι μεγάλες παλαιστινιακές πόλεις, μεταξύ των οποίων είναι η Ραμάλα και η Ναμπλούς, με τον Σμότριτς να δηλώνει προκλητικά ότι το Ισραήλ δεν έχει συμφέρον να προσφέρει τα... «οφέλη» του στους αραβικούς πληθυσμούς αυτών των πόλεων.

Νέος στρατιωτικός δορυφόρος και επέκταση εγκατάστασης πυρηνικών

Νωρίτερα, το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο για να τεθεί σε τροχιά ο στρατιωτικός δορυφόρος Ofek-19, που κατασκεύασε η κρατική IAI (Israel Aerospace Industries). Ο δορυφόρος είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς δήλωσε ότι η εκτόξευση του δορυφόρου είναι «ένα μήνυμα προς όλους τους εχθρούς μας, όπου κι αν βρίσκονται: Σας παρακολουθούμε διαρκώς και σε όλες τις συνθήκες».

Παράλληλα, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Times of Israel» κατέγραφε νέες δορυφορικές φωτογραφίες γύρω από το ισραηλινό πυρηνικό συγκρότημα (που είναι γνωστό ως Shimon Peres Negev Research Center) στην Ντιμόνα της ερήμου Νεγκέβ που δείχνουν μεγάλες επεκτάσεις και ενισχύσεις κτιρίων.

Ορισμένοι ειδικοί εκτίμησαν πως μπορεί να προχωρούν σε αντικατάσταση του παλιού πυρηνικού αντιδραστήρα με άλλον σύγχρονης τεχνολογίας.

Το υποτίθεται «μυστικό» πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ισραήλ κατά στοιχεία της έκδοσης Bulletin of Atomic Scientists του 2022 συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 90 πυρηνικές κεφαλές.

«Προειδοποιήσεις» των ΗΑΕ για την «περιφερειακή ολοκλήρωση»

Σε ένα τέτοιο φόντο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), λίγες μέρες πριν την 5η επέτειο από τη σύναψη των Συμφωνιών του Αβραάμ με το Ισραήλ με «διαμεσολάβηση» των ΗΠΑ, προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι εάν προχωρήσει στην προσάρτηση εδαφών της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης τότε θα διακυβεύσει το «πνεύμα» των συμφωνιών και τις προσπάθειες και πολιτικές «περιφερειακής ολοκλήρωσης».

«Η προσάρτηση θα είναι κόκκινη γραμμή για την κυβέρνησή μου, και αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να υπάρξει διαρκής ειρήνη. Θα αποκλείσει την ιδέα περιφερειακής ολοκλήρωσης και θα σημάνει τη χαριστική βολή στη λύση δύο κρατών», δήλωσε η Εμιρατινή υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις, ειδική απεσταλμένη και πρώην πρέσβειρα στον ΟΗΕ, Λάνα Ζακί Νουσίμπα, στην εφημερίδα «Times of Israel», μιλώντας από το Αμπου Ντάμπι.

Η ίδια πρόσθεσε με νόημα: «Εχουμε την πεποίθηση πως ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να υπονομευτούν, να απειληθούν ή να εκτροχιαστούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ από εξτρεμιστές ή ακραίους».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου «ζεσταίνει» τα χρόνια ισραηλινά σχέδια για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, παρουσιάζοντάς τα ως «απάντηση» για την επικείμενη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από αρκετές «δυτικές» χώρες - οι περισσότερες από τις οποίες διατηρούν πολύμορφες σχέσεις και μπίζνες με το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκ. Σααρ, με ανάρτησή του προχθές βράδυ, «ξεσπάθωσε» κατά του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν, κατηγορώντας τον πως «υπονομεύει τη σταθερότητα» της Μέσης Ανατολής, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του (π.χ. επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους) «επικίνδυνες». «Ο Μακρόν προσπαθεί να παρέμβει απ' έξω σε μία σύγκρουση της οποίας δεν είναι μία από τις πλευρές, με τρόπο εντελώς αποκομμένο από την πραγματικότητα επί του εδάφους μετά την 7η Οκτωβρίου», ανέφερε.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Εμ. Μακρόν ότι θα συμπροεδρεύσει στις 22 Σεπτεμβρίου με τον Σαουδάραβα πρωθυπουργό και πρίγκιπα διάδοχο στον θρόνο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε διεθνή διάσκεψη στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τη «λύση των δύο κρατών».

Χτες, στο μεταξύ, το Βέλγιο, που έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος, ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά Ισραηλινών αξιωματούχων και σε εμπάργκο στην εισαγωγή ισραηλινών αγαθών και υπηρεσιών από εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη, καθώς και σε «διεύρυνση» του εμπάργκο σε εξαγωγές όπλων.

Ο δε Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ έκανε «κριτική» στην ΕΕ για την έλλειψη πολιτικών αντιμέτρων κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «αποτυχημένη πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ είπε ότι η ανακοίνωση του Βελγίου πως θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος «είναι πολύ περίεργη και αποτέλεσμα πίεσης». Υποστήριξε πως αν η Χαμάς συνεχίσει να κυβερνά τη Γάζα «ποτέ δεν θα υπάρξει» παλαιστινιακό κράτος. Πρόσθεσε δε πως αυτό θα συμβεί μόνο εάν και όταν το υποστηρίξει το Ισραήλ.

Ερωτηθείς για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, ο Σάαρ ισχυρίστηκε πως θα πρέπει να τους δοθεί «αυτονομία» υπό δύο όρους: Να δώσουν τέλος στην τρομοκρατία και να τερματίσουν την υποκίνηση της τρομοκρατίας. Χαρακτήρισε «καλό πράγμα» το να αναλάβει ο Τραμπ την κατοχή και ανοικοδόμηση της Γάζας «υπό όρους».

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ κάλεσε χτες τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, διαβεβαιώνοντας πως μετά από μία ενέργεια «όλο αυτό θα τελειώσει».

Θύελλα διαδηλώσεων στο Ισραήλ

Στο εσωτερικό του Ισραήλ συνεχίζονται κινητοποιήσεις με αίτημα τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, απέναντι στα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για κλιμάκωση του πολέμου.

Μητέρες ομήρων και άλλες διαδηλώτριες έκλεισαν την είσοδο της Εθνικής Οδού που οδηγεί προς την Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια χιλιάδες άλλοι διαδηλωτές κατέκλυσαν κεντρικούς δρόμους σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, έστησαν οδοφράγματα μεταξύ άλλων και έξω από τα σπίτια του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου και του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.

Στην ταράτσα του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης που είναι κοντά στην Κνέσετ (Βουλή), 13 νέοι ανέβηκαν και ανάρτησαν μεγάλα πανό εναντίον του Νετανιάχου και της στάσης του απέναντι στους ομήρους. Οι 13 νεαροί και νεαρές συνελήφθησαν στη συνέχεια από την αστυνομία.

Στο μεταξύ, δεκάδες πλοία (μικρά και μεγάλα) της πρωτοβουλίας «Global Sumud Flotilla» συνεχίζουν το ταξίδι τους στη Μεσόγειο, επιδιώκοντας να σπάσουν συμβολικά τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, μεταφέροντας φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Μπροστά στις απειλές του Ισραήλ να κάνει ρεσάλτο και να τερματίσει βίαια και αυτή την αποστολή σε διεθνή ύδατα (όπως κάνει χρόνια τώρα), εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας ζήτησαν χτες με αναρτήσεις τους από τις κυβερνήσεις χωρών της ΕΕ «να ενεργήσουν για να τους προστατεύσουν, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο».