ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Εληξε η διεθνής συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Με τη φράση - ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ «Συνέχισε να ονειρεύεσαι» ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ απέρριψε χτες τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ πως κατά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές του περασμένου Ιουνίου καταστράφηκε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Είχε προηγηθεί νέα συνέντευξη του Τραμπ στο δίκτυο Fox News στην οποία μεταξύ άλλων εκτίμησε ως «κομβικής σημασίας» όχι μόνο τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο αλλά και την δολοφονία του Ιρανού επιφανούς στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί τον Ιανουάριο του 2020 που έγινε με δική του εντολή στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Υποστήριξε έτσι πως η συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ για την υποτιθέμενη «εκεχειρία» στη Γάζα έγινε εφικτή ακριβώς λόγω αυτών των επιθέσεων.

«Ξεκίνησε πιθανώς με τον Σουλεϊμανί. Ηταν ο εγκέφαλος που έκανε πολλά κακά πράγματα», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στη συνέντευξή του, αναφερόμενος στον δολοφονηθέντα διοικητή της «Δύναμης Κουντς», προσθέτοντας πως ήταν «ο πατέρας της βόμβας που ανατίναξε και ακρωτηρίασε τόσους πολλούς σπουδαίους στρατιώτες μας».

Την Κυριακή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δε δεσμεύεται πλέον από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα, (συμφωνία γνωστή ως JCPOA) την οποία αθέτησαν οι ΗΠΑ αποχωρώντας μονομερώς το 2018 στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Τραμπ.

Η συμφωνία JCPOA έληξε και επίσημα στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Ως εκ τούτου, το ιρανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι «όλες οι διατάξεις (της συμφωνίας), περιλαμβανομένων των περιορισμών που προβλέπονται για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους σχετικούς μηχανισμούς, θεωρούνται λήξασες».

Η συμφωνία όριζε ότι το Ιράν επιτρέπεται να εμπλουτίζει ουράνιο σε ποσοστό έως 3,67% και προέβλεπε την αυστηρή εποπτεία των πυρηνικών του δραστηριοτήτων από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Στη συνέχεια ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί απέστειλε επιστολή στον ΟΗΕ υποστηρίζοντας πως η λήξη της συμφωνίας JCPOA καθιστά άκυρες τις κυρώσεις που επανέφεραν τέλος Σεπτέμβρη Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία (χώρες γνωστές ως Ε3) και οι οποίες είχαν επιβληθεί σε βάρος της Τεχεράνης πριν 10 χρόνια.

Πάντως, ο Αλί Βαέζ, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στη δεξαμενή σκέψης «International Crisis Group» εκτίμησε πως το γεγονός ότι η συμφωνία είναι νεκρή «είναι καλό», εκτιμώντας πως πλέον «οι δύο πλευρές μπορούν επιτέλους να περάσουν σε άλλα πράγματα και να προτείνουν νέες ιδέες».

Νέες συμφωνίες με την Τεχεράνη θέλει η Ρωσία

Στο μεταξύ χτες το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να διευρύνει τη διμερή συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς. Με την αφορμή αυτή καταδίκασε για άλλη μία φορά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ εξήγησε πως η Μόσχα «είναι σίγουρα έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς» επειδή «το Ιράν είναι εταίρος μας, και οι σχέσεις μας αναπτύσσονται πολύ δυναμικά».

Αργότερα χτες απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον γραμματέα του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, μία βδομάδα αφότου ο τελευταίος συναντήθηκε με τον Πούτιν μεταφέροντας μήνυμα του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και μερικές βδομάδες αφότου οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών εργοστασίων ρωσικής τεχνογνωσίας στο Ιράν.

Νέες πιέσεις των ΗΠΑ στη Χεζμπολάχ

Χτες, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Λιβάνου, Ν. Σαλάμ, να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ απειλώντας πως σε αντίθετη περίπτωση «το Ισραήλ μπορεί να ενεργήσει μονομερώς», λες και το Ισραήλ δεν παραβιάζει μονομερώς και διαρκώς τη συμφωνία εκεχειρίας του 2024 με σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο και Ανατολικό Λίβανο.

«Ο ξένος έλεγχος επί της Χεζμπολάχ υπονομεύει την κυριαρχία του Λιβάνου, αποθαρρύνει τις επενδύσεις και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών και παραμένει διαρκής κόκκινη σημαία για το Ισραήλ» είπε ο Τομ Μπάρακ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Περιφερειακοί εταίροι είναι έτοιμοι να επενδύσουν στο Λίβανο, εάν η χώρα ανακτήσει το μονοπώλιο στη νόμιμη χρήση βίας ώστε να τεθεί αποκλειστικά υπό τον έλεγχο των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων» ανέφερε ο Τ. Μπάρακ. Και πρόσθεσε: «Εάν η Βηρυτός συνεχίσει να διστάζει, το Ισραήλ μπορεί να δράσει μονομερώς και οι συνέπειες θα είναι βαριές».

Στην ανάρτηση που έκανε ο Τ. Μπάρακ υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν υιοθέτησε πλήρως την πρόταση των ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ αποδίδοντας την εξέλιξη «στην πολιτική κυριαρχία της Χεμπολάχ» στην κυβέρνηση και στο φόβο «πολιτικών ταραχών». Ισχυρίστηκε δε πως η Χεζμπολάχ, αν ξαναβρεθεί στο στόχαστρο επίθεσης του Ισραήλ «αντιμετωπίζοντας εδαφικές, πολιτικές και άλλες απώλειες», τότε σχεδόν σίγουρα θα επιδιώξει να ματαιώσει τις βουλευτικές εκλογές το 2026 «για να συσπειρώσει και να διατηρήσει την δύναμη της βάσης». Κατέληξε δε πως μία αναβολή στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ υπό «το πρόσχημα πολέμου» θα μπορούσε να πυροδοτήσει «μεγάλο χάος εντός Λιβάνου, και να κατακερματίσει το ήδη εύθραυστο πολιτικό σύστημα πυροδοτώντας δυσπιστία μεταξύ σεχτών».

Επιδρομές και ισραηλινά γυμνάσια κοντά στον Λίβανο

Χτες το μεσημέρι ισραηλινά drones βομβάρδισαν τις περιοχές Μαχμουντίγια, Αϊσιβαχ, Αραβσαλίμ, Χουμίν και Φάουκα χωρίς να ανακοινωθούν άμεσα νεκροί ή τραυματίες.

Την Κυριακή, και πριν τις χτεσινές απειλές-πιέσεις Τομ Μπάρακ έναντι του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στα σύνορα. Η άσκηση γίνεται κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο σε μία προσπάθεια να «δοκιμάσει» τις δυνάμεις του σε μία πιθανή νέα κλιμάκωση με τη Χεζμπολάχ.

Η πολυήμερη άσκηση είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023 και συμπεριλαμβάνει σενάρια προσομοίωσης μάχης σε πολλά μέτωπα και πυραυλικές επιθέσεις από τον Λίβανο. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Maariv» τα γυμνάσια στα σύνορα με τον Λίβανο επικεντρώνονται σε μάχες σε κατοικημένες περιοχές και στην αντιμετώπιση «απροσδόκητων εκπλήξεων».