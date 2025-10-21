Τρίτη 21 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΥΕΜΕΝΗ
Εκρηξη σε δεξαμενόπλοιο

Το Σάββατο το δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο «MV Falcon» με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε ενώ έπλεε σε περιοχή που βρισκόταν περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της Αχουαρ της Υεμένης.

Το πλήρωμα ενημέρωσε πως εγκατέλειψε το πλοίο που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν με τελικό προορισμό το Τζιμπουτί.

Η βρετανική υπηρεσία «Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου» (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την έκρηξη, αποδίδοντάς την σε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα.

Στη συνέχεια η ναυτική αποστολή της ΕΕ «Aspides» μετέβη στην περιοχή, βεβαιώνοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά στο 15% της επιφάνειας του πλοίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εταιρείες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας επεσήμαναν ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν ούτε πύραυλοι ούτε drones.

Στο μεταξύ, στην κράτηση 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων και ο εκπρόσωπος της UNICEF, Βρετανός Πίτερ Χόκινς, προχώρησαν το Σαββατοκύριακο οι Χούθι.

    

