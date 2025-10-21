ΗΠΑ - ΝΕΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κλιμάκωση απειλών ενάντια και στην Κολομβία

Σε ένταση της αντιπαράθεσης με δυνάμεις που δεν «ευθυγραμμίζονται» πλήρως με τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, αλλά διατηρούν σχέσεις με άλλα, ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά κέντρα, προχωρά η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ετσι, παράλληλα με τη συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη νότια Καραϊβική, τα αυθαίρετα πλήγματα εναντίον σκαφών στην περιοχή, τις εντολές και τις απειλές για φονικές επιχειρήσεις της CIA και χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρό του και την Κολομβία και την κυβέρνησή της.

Προηγουμένως, ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο εναντιώθηκε στα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική, μιλώντας μάλιστα για «πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ψαράδων», από τις οποίες υποστήριξε κιόλας ότι ένας τους έχασε τη ζωή του.

«Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν διαπράξει φόνο και έχουν παραβιάσει την κυριαρχία μας στα χωρικά μας ύδατα», έγραψε ο Πέτρο, ύστερα από στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο με στόχο πλοίο στα ανοιχτά της Κολομβίας (που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και να συνδέεται με την οργάνωση ανταρτών ELN). Πρόσθεσε ότι με το πρόσχημα της καταπολέμησης της φαιντανύλης, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «αποκτήσουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας και της Γουιάνας».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, το νέο πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Από τη μεριά του, ο Ντ. Τραμπ σε ανάρτησή του κατηγόρησε τον Γκ. Πέτρο ότι «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών και τον χαρακτήρισε «παράνομο βαρόνο των ναρκωτικών».

Προειδοποίησε δε ότι αν οι αρχές της Κολομβίας δεν λάβουν περισσότερα μέτρα ενάντια στη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα, θα το κάνουν οι ΗΠΑ και - όπως είπε - «δεν θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο». Χτες αναμενόταν να ανακοινώσει και οικονομικές κυρώσεις κατά της Μπογκοτά, ενώ μίλησε και για αναστολή οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ στην Κολομβία - η οποία έχει ήδη περισταλεί σημαντικά.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κολομβίας, Αρμ. Μπενεντέτι, δήλωσε ότι τα σχόλια Τραμπ συνιστούν «απειλή εισβολής ή στρατιωτικής δράσης κατά της Κολομβίας».

Το δε ΥΠΕΞ της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι ανακλήθηκε στην Μπογκοτά για διαβουλεύσεις ο πρεσβευτής της Κολομβίας στις ΗΠΑ και ότι άλλες «ληφθείσες αποφάσεις» θα ανακοινωθούν «τις ερχόμενες ώρες».

Να σημειωθεί δε ότι στο ίδιο μοτίβο με αυτό του επίσης σοσιαλδημοκράτη Προέδρου της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο, που μέχρι προ ημερών έλεγε ότι ο Τραμπ είναι... «φιλειρηνιστής» και ότι υπεύθυνος για την αμερικανική επιθετικότητα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Γκ. Πέτρο σχολίασε ότι «οι σύμβουλοι» του Τραμπ «τον παραπλανούν»...