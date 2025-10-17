ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Εντολή Τραμπ για φονικές επιχειρήσεις από τη CIA

σε βάρος του λαού τηςκαι συνολικά των λαών της περιοχής προωθεί η κυβέρνηση τωνμε τον Αμερικανό Πρόεδρονα επιβεβαιώνει ότι έχει δώσειστη λατινοαμερικάνικη χώρα, όπως και ότι

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και βδομάδες οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία και αυξημένες στρατιωτικές δυνάμεις στη νότια Καραϊβική, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και σειρά πολύνεκρων χτυπημάτων εναντίον σκαφών που κινούνταν στην περιοχή, στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Στην πραγματικότητα, στο στόχαστρο των ΗΠΑ μπαίνει ο μεγάλος ορυκτός πλούτος της περιοχής, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει το Καράκας με αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Οταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με το δημοσίευμα των «New York Times» ότι ενέκρινε επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε καταφατικά και ισχυρίστηκε ότι αυτό έγινε «για δύο λόγους: Πρώτον, άδειασε τις φυλακές της στις ΗΠΑ, μέσω των συνόρων, καθώς είχαμε ανοιχτά σύνορα (...) Και το άλλο θέμα είναι τα ναρκωτικά. Εφτασαν πολλά ναρκωτικά στις ΗΠΑ μέσω της Βενεζουέλας και πολλά βενεζουελάνικα ναρκωτικά φτάνουν μέσω θαλάσσης, αλλά αυτό το έχουμε σταματήσει σχεδόν εντελώς».

Απαντώντας δε σε ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν και σε χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να σας πω ακριβώς, αλλά σίγουρα εξετάζουμε τώρα την ξηρά, επειδή έχουμε τη θάλασσα υπό πολύ καλό έλεγχο».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, διαβαθμισμένο έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο ευρύτερης «στρατιωτικής δράσης» των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Ερωτηθείς αν έχει ζητήσει την «εξουδετέρωση» του Μαδούρο, ο Τραμπ περιορίστηκε να απαντήσει ότι «αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Οχι, στ' αλήθεια γελοία (...) αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;».

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο - ο οποίος μέχρι πριν λίγες μέρες παρουσίαζε τον Τραμπ ως ...«φιλειρηνιστή» και απέδιδε τη στρατιωτική κλιμάκωση από τις ΗΠΑ στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο - κάλεσε τους Αμερικανούς να πουν «όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (...) Οχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (...) Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA».

Εδωσε επίσης εντολή για διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων σε σημαντικές περιοχές της χώρας.

«Θα ενεργοποιήσουμε όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις συνολικής άμυνας, λαϊκής άμυνας και αστυνομικής άμυνας», είπε ο Μαδούρο και μίλησε για «κινητοποίηση» που στόχο έχει «να κερδίσουμε την ειρήνη», περιγράφοντας την ανάπτυξη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ως «στρατιωτική απειλή».

Ο δε ΥΠΕΞ της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ είπε ότι το Καράκας απορρίπτει τις «πολεμοχαρείς και υπερβολικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου» και ότι «αντιμετωπίζουμε με μεγάλη επαγρύπνηση τη χρήση της CIA, όπως και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων που ανακοινώθηκε στην Καραϊβική, οι οποίες συνιστούν πολιτική επιθετικότητας, απειλή και παρενόχληση ενάντια στη Βενεζουέλα».

ΚΚ Βενεζουέλας: Καταγγέλλει τα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ

Το ΚΚ Βενεζουέλας σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη κατήγγειλε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελούν «ένα πολεμικό σενάριο που απειλεί απευθείας τη σταθερότητα των λαών της ηπείρου και την κυριαρχία της Βενεζουέλας».

Οπως είπε ο Γιουλ Γιαμπούρ, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας, «καταδικάζουμε τα στρατιωτικά και πολεμικά σχέδια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού που εκδηλώνονται σήμερα στην περιοχή της Καραϊβικής. Εχει αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία ανδρών, γυναικών, πλοίων και εξοπλισμού, κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη πρόκληση και απειλή για την ειρήνη στην περιφέρεια».

Πρόσθεσε ότι μέσα από εκατοντάδες στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον πλανήτη οι ΗΠΑ προωθούν πολέμους ως «μηχανισμό για τη διατήρηση της οικονομικής τους ηγεμονίας».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενδοκαπιταλιστική και ενδοϊμπεριαλιστική διαμάχη. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν την επιρροή δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ρωσία στη Λατινική Αμερική, και η Βενεζουέλα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης, εξαιτίας των ενεργειακών της πόρων», τόνισε.

Ακόμα, καταδίκασε την κυβέρνηση των ΗΠΑ και επειδή «χορηγεί ή ανακαλεί άδειες σε πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες ώστε να λειτουργούν στη Βενεζουέλα», μιλώντας για κινήσεις που αποτελούν «περιορισμούς στον κυρίαρχο έλεγχο των πόρων μας», ενώ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «σκοπεύουν να δημιουργήσουν έναν νέο στρατιωτικό θύλακα στην Καραϊβική, όπως έχουν κάνει σε άλλα μέρη του κόσμου, για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των εταιρειών που εκπροσωπούν».

Επεσήμανε τέλος ότι η κυβέρνηση Μαδούρο επιχειρεί να κρύψει πίσω από όλη αυτήν την επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού «τη βαθιά πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση» στη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή «οι λαϊκές δυνάμεις και οι εργαζόμενοι που υψώνουν τη φωνή τους ποινικοποιούνται και διώκονται», με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δικαστικές παρεμβάσεις εναντίον του ΚΚ Βενεζουέλας.