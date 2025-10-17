ΕΛΒΕΤΙΑ

16.000 απολύσεις στη «Nestle»

Τις απολύσεις 16.000 εργαζομένων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στο ελβετικό μονοπώλιο «Nestle», τον μεγαλύτερο όμιλο τροφίμων στον κόσμο, ανήγγειλε χτες ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Φιλίπ Ναβρατίλ. Επικαλέστηκε τις ανάγκες «εκσυγχρονισμού», τις αλλαγές που διαδραματίζονται «σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» και την ανάγκη διατήρησης των αγορών που έχει κατακτήσει ο ελβετικός όμιλος έναντι ανταγωνιστών του.

Ο Ναβρατίλ ανακοίνωσε ότι ο τζίρος του μονοπωλίου μειώθηκε το πρώτο 9μηνο του έτους κατά 1,9%, στα 65,9 δισ. ελβετικά φράγκα (71 δισ. ευρώ), παρότι οι οργανικές πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,3% το τρίτο τρίμηνο.

Οι 16.000 απολύσεις αντιστοιχούν περίπου στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού του ομίλου, ενώ με αυτές υπολογίζεται ότι θα «εξοικονομηθούν» περίπου 1,09 δισ. ευρώ.