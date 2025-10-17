Παρασκευή 17 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ
16.000 απολύσεις στη «Nestle»

Τις απολύσεις 16.000 εργαζομένων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στο ελβετικό μονοπώλιο «Nestle», τον μεγαλύτερο όμιλο τροφίμων στον κόσμο, ανήγγειλε χτες ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Φιλίπ Ναβρατίλ. Επικαλέστηκε τις ανάγκες «εκσυγχρονισμού», τις αλλαγές που διαδραματίζονται «σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» και την ανάγκη διατήρησης των αγορών που έχει κατακτήσει ο ελβετικός όμιλος έναντι ανταγωνιστών του.

Ο Ναβρατίλ ανακοίνωσε ότι ο τζίρος του μονοπωλίου μειώθηκε το πρώτο 9μηνο του έτους κατά 1,9%, στα 65,9 δισ. ελβετικά φράγκα (71 δισ. ευρώ), παρότι οι οργανικές πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,3% το τρίτο τρίμηνο.

Οι 16.000 απολύσεις αντιστοιχούν περίπου στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού του ομίλου, ενώ με αυτές υπολογίζεται ότι θα «εξοικονομηθούν» περίπου 1,09 δισ. ευρώ.

    

