ΓΑΛΛΙΑ

«Επέζησε» των προτάσεων μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Τους διαύλους παζαριών και «συνεννοήσεων» που έχουν ανοίξει για τα καλά ανάμεσα στον συνασπισμό κομμάτων που στηρίζει τον Γάλλο Πρόεδροκαι σε δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το(PS), επιβεβαίωσε ηκατά τηςπου τέθηκαν χθες σε ψηφοφορία στη

Η πρώτη πρόταση, την οποία κατέθεσε το οπορτουνιστικό μόρφωμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), συγκέντρωσε 271 ψήφους, ενώ απαιτούνταν 289. Εκτός από τους βουλευτές της LFI, την πρόταση υπερψήφισαν επίσης το σχήμα «Δημοκρατική Ρεπουμπλικανική Αριστερά» (GDR - συμμετέχει και το μεταλλαγμένο Γαλλικό ΚΚ), η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» (RN) της Μαρίν Λεπέν και η UDR του Ερίκ Σιοτί (διάσπαση των «Ρεπουμπλικάνων»).

Το PS δεν στήριξε την πρόταση μομφής επικαλούμενο την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Σ. Λεκορνί για προσωρινό «πάγωμα» της αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης, την ώρα που ξεκαθάρισε ότι θα αναζητηθούν αντιλαϊκά «ισοδύναμα». Την καταψήφισαν επίσης τα «μακρονικά» κόμματα, οι «Ρεπουμπλικάνοι» (LR) και το κεντρώο κόμμα «Liot».

Δεν έλειψαν βέβαια και διαφοροποιήσεις, όπως έγινε με 7 βουλευτές του PS που στήριξαν την πρόταση, παρότι ο επικεφαλής του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, καλούσε από προχτές «να σεβαστούν όλοι «την οδηγία», γιατί «έγινε ψηφοφορία (σ.σ. στα ηγετικά κομματικά όργανα) και ήταν σχεδόν ομόφωνη».

Απορρίφθηκε επίσης η πρόταση μομφής που κατέθεσε η RN με τη στήριξη της UDR, συγκεντρώνοντας μόνο 144 ψήφους (σε αυτές των βουλευτών από RN και UDT προστέθηκαν και τρεις των LR).

Αλλά και από τους LR η βουλευτής Αλεξαντρά Μαρτέν - η οποία φέρεται να διατηρεί επαφές με πρώην μέλη των LR που μετά πέρασαν στην UDR - υπερψήφισε και τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας ότι «θέλησα να εκφράσω την ανάγκη εξόδου από αυτό το αδιέξοδο, με μια επιστροφή στις κάλπες, αλλά με το πνεύμα και την τάξη της 5ης Δημοκρατίας. Που σημαίνει πρώτα προεδρικές εκλογές και μετά βουλευτικές».

Τη Δευτέρα, στο μεταξύ, ξεκινά στην Επιτροπή Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης η συζήτηση για το αντιλαϊκό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει νέο τσεκούρωμα σε κονδύλια για κοινωνικές δαπάνες και νέα «απογείωση» των στρατιωτικών δαπανών.