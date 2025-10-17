ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε μεγάλο κοίτασμα σπάνιων γαιών

Τον εντοπισμό μεγάλου κοιτάσματος σπάνιων γαιών ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν, κάνοντας λόγο μάλιστα για το «δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο», το οποίο περιέχει περίπου 694 εκατομμύρια τόνους ορυκτών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργικού συμβουλίου το κοίτασμα εντοπίζεται στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ (κεντρική Τουρκία), όπου μετά από εκτεταμένες έρευνες ανακαλύφθηκαν περίπου 12,5 εκατ. τόνοι οξειδίων σπάνιων γαιών και σημαντικά κοιτάσματα βαρίτη και φθορίτη, όπως αναφέρει η ενημέρωση.

Θυμίζουμε ότι οι σπάνιες γαίες αποτελούν μια ομάδα 17 φυσικών στοιχείων που βρίσκονται σε πλήθος κρίσιμων προϊόντων, από τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι τα smartphones και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Ο διεθνής ανταγωνισμός γύρω από τους όρους προμήθειας και επεξεργασίας των διεθνών αποθεμάτων σπάνιων γαιών πέρασε σε νέα φάση μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα τον Απρίλη στις εξαγωγές μιας σειράς από αυτά τα στοιχεία, προκαλώντας μεγάλη «αναστάτωση», με δεδομένο ότι η ίδια ελέγχει πάνω από το 70% της παγκόσμιας εξόρυξης. Την περασμένη βδομάδα μάλιστα το Πεκίνο ανακοίνωσε νέους περιορισμούς, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ουάσιγκτον, που επανήλθε σε προειδοποιήσεις για δασμούς μέχρι και 100% σε εισαγωγές από την Κίνα.

Οι έρευνες στην Μπεϊλίκοβα κάλυψαν μια περιοχή περίπου 125 στρεμμάτων σε 310 διαφορετικές τοποθεσίες. Εκτιμάται ότι σε αυτήν τη ζώνη υπάρχουν αποθέματα σε 10 από τα 17 γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών. Δημοσιεύματα (π.χ. στη «Haberler») ανέφεραν ότι αντίστοιχα σημαντικά αποθέματα εκτιμάται πως φιλοξενούν και οι επαρχίες Ισπάρτα, Κόνια, Μαλάτια, Μανίσα και Μπουρδούρ.

Ο Ερντογάν είπε ότι «θέλουμε να γίνουμε ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο».

Ανέφερε δε ότι «η τοποθεσία αυτή δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», στην προσπάθειά του να αντικρούσει σχετικές κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του σοσιαλδημοκρατικού CHP, ο οποίος κατήγγειλε τον Ερντογάν ότι θέλει «να πουλήσει τις σπάνιες γαίες αυτής της χώρας για το δικό του μέλλον». Δημοσιεύματα καταγράφουν ότι οι σπάνιες γαίες τέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης που είχε στον Λευκό Οίκο ο Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντ. Τραμπ.

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται στην Αγκυρα ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Ντάβιντ Βάντεφουλ, ώστε να συζητήσει με τον ομόλογό του, Χ. Φιντάν, για μια σειρά πεδία ενίσχυσης του διμερούς διαλόγου υψηλού επιπέδου και των διμερών μηχανισμών διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τουρκικές διαρροές η συνάντηση θα εστιάσει στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μέσα από την Κοινή Οικονομική και Εμπορική Επιτροπή Τουρκίας - Γερμανίας (JETCO), ενώ «κλειδί» θεωρείται και το «Φόρουμ για την Ενέργεια και τις Εξορύξεις».

Στο επίκεντρο θα τεθεί επίσης το τουρκικό ενδιαφέρον για αγορά μαχητικών αεροσκαφών «Eurofighter».