ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχείς απειλές από ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται ο Γολγοθάς στη Γάζα

Τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης | Αγώνας επιβίωσης ανάμεσα σε 55 εκατ. τόνους μπάζων

2025 The Associated Press. All

Τιςεπανέλαβαν χθες τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςόσο και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Παράλληλα ο δεύτερος έχει ξεκινήσει παζάρια με ευρωπαϊκές και μουσουλμανικές χώρες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης», η οποία προβλέπεται στο σχέδιο για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο προσδεδεμένο στα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ο Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Χαμάς: «Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, που αυτό δεν ήταν στη συμφωνία, τότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε μέσα και να τους σκοτώσουμε».

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις με πρόσχημα τις «απειλητικές» κινήσεις Παλαιστινίων κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή».

Τουλάχιστον άλλα 3 άτομα σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πυρά, ενώ δεκάδες πτώματα ξεθάφτηκαν από τα ερείπια, από ανθρώπους που επιστρέφουν στις περιοχές όπου κάποτε ήταν τα σπίτια τους.

Ο νεότερος συνολικός απολογισμός του υπουργείου Υγείας στη Γάζα ανέφερε χθες 67.967 νεκρούς Παλαιστίνιους και 170.179 τραυματίες.

Η δε βοήθεια σε τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και βαριά μηχανήματα για την απομάκρυνση των μπάζων κινείται σε εξαντλητικά βραδείς ρυθμούς, με το Ισραήλ να συνεχίζει τους απάνθρωπους περιορισμούς στην είσοδό τους στη Γάζα.

Παρότι οι πρώτοι φούρνοι άρχισαν να λειτουργούν ξανά σε διάφορες περιοχές της Γάζας, προσφέροντας φρέσκο ψωμί μετά από πολλούς μήνες, οι διανομές τροφίμων από κέντρα σίτισης έχουν σταματήσει εδώ και τουλάχιστον μία βδομάδα.

Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στηρίζουν τη σίτισή τους σε ένα πιάτο φαγητού που διατίθεται από τις «κοινωνικές κουζίνες» διεθνών ΜΚΟ...

Απειλές για «ολοκλήρωση της νίκης» από το κράτος - τρομοκράτη

Σε τελετή που έγινε χθες το μεσημέρι σε στρατιωτικό νεκροταφείο της Ιερουσαλήμ, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο Μπ. Νετανιάχου ξεκαθάρισε για πολλοστή φορά ότι «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει».

Εχοντας κοντά του τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, πρωτοκλασάτους υπουργούς, βουλευτές και τον αρχηγό του ΓΕΣ, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, ο Νετανιάχου τόνισε πως «το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να φέρει πίσω και τον τελευταίο όμηρο» - μια αναφορά στις υπόλοιπες 19 σορούς Ισραηλινών ομήρων, πολλοί από τους οποίους σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις του κατοχικού στρατού στη Γάζα κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

«Οποιος σηκώσει χέρι σε μας ξέρει από τώρα ότι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επίθεσή του», ανέφερε, συνεχίζοντας: «Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε τη νίκη που θα διαμορφώσει την τάξη της ζωής μας για πολλά χρόνια».

Προέβλεψε πως έχουν μπροστά τους «μεγάλες προκλήσεις από εχθρούς που επιδιώκουν να εξοπλιστούν ξανά», σε μια έμμεση αλλά σαφή αναφορά στο Ιράν.

Αμέσως μετά πρόσθεσε ότι «πλάι στις μεγάλες προκλήσεις υπάρχουν επίσης δραματικές και σπουδαίες ευκαιρίες για να διευρυνθεί ο κύκλος της ειρήνης», αναφερόμενος στην προοπτική επίτευξης νέων «Συμφωνιών του Αβραάμ» με αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια παρομοίασε το Ισραήλ με «φράγμα κατά των δυνάμεων της καταστροφής του ριζοσπαστικού Ισλάμ», πλέκοντας το εγκώμιο των μακελάρηδων του κατοχικού στρατού και διαφημίζοντας τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Ιράν και Υεμένη, αλλά και την κατάκτηση νέων συριακών εδαφών.

Ο δε Πρόεδρος Ισ. Χέρτσογκ ζήτησε «εθνική ενότητα» και έναρξη προσπαθειών στην κατεύθυνση της «δημιουργίας ενός νέου ορίζοντα για το μέλλον και την επόμενη μέρα».

Παζάρια των ΗΠΑ για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ

Οι ΗΠΑ, στο μεταξύ, έχουν ξεκινήσει τα παζάρια για την «επόμενη φάση» του σχεδίου Τραμπ.

Το βράδυ της Τετάρτης δύο σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου είπαν σε δημοσιογράφους της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας «axios» ότι ασκούν πιέσεις και στις δύο πλευρές για να προχωρήσουν στη «δεύτερη φάση» του σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά ανοιχτά ζητήματα.

Ενα από αυτά αφορά την προετοιμασία του εδάφους για την απομάκρυνση 55 εκατομμυρίων τόνων ερειπίων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη διαδικασία «ανοικοδόμησης».

Σε αυτήν τη φάση δίνουν προτεραιότητα στη νότια πόλη Ράφα, προκειμένου να χρησιμεύσει σαν «πρότυπο» που θα «γεννήσει ελπίδες» για τη μεταπολεμική κατάσταση.

Ως προτεραιότητα αναφέρεται και ο περιορισμός ή η αποφυγή περαιτέρω συγκρούσεων κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», πίσω από την οποία αποσύρθηκαν τα ισραηλινά στρατεύματα στην «πρώτη φάση» της εκεχειρίας, με το Ισραήλ να εξακολουθεί να κατέχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Παρά τις προχθεσινοβραδινές απειλές Τραμπ ότι θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο αν η Χαμάς δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του σχεδίου εκεχειρίας, Αμερικανοί σύμβουλοι στον Λευκό Οίκο εμφανίστηκαν να μην υιοθετούν τη γραμμή της κυβέρνησης Νετανιάχου, ότι δηλαδή η αποτυχία της Χαμάς να παραδώσει άμεσα τις σορούς όλων των ομήρων που σκοτώθηκαν αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας.

Οι ίδιοι είπαν στο «axios» πως η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ζητήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να συνεχίσει τη δράση της και να μην εκτεθεί σε αντίπαλες ομάδες.

Τουρκία και Ιταλία για τη στρατιωτική «Δύναμη Σταθεροποίησης»

Σε ό,τι αφορά το παζάρι για τη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» στη Γάζα, ο Τούρκος υπουργός Αμυνας Γ. Γκουλέρ δήλωσε χτες «παρών», διαμηνύοντας πως ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος εάν του ζητηθεί να αναπτυχθεί στη Γάζα. Αποκάλυψε πως το θέμα συζητήθηκε το περασμένο 48ωρο στη σύνοδο των ομολόγων του στο ΝΑΤΟ. Εξέφρασε την ελπίδα πως η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα θα σηματοδοτήσει «την αρχή για μία δίκαιη λύση δύο κρατών».

Παράλληλα χτες το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya» μετέδωσε ότι ο Τούρκος, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, AFAD, Μ. Γκιουλούογλου, διορίστηκε συντονιστής για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους. Ο Γκιουλούογλου μετέβη «στην περιοχή» (που δεν διευκρινίστηκε) διαβεβαιώνοντας πως η Τουρκία «κινητοποιεί κάθε μέσο για να επισπευσθεί η προώθηση και διανομή βοήθειας στη Γάζα, να δημιουργηθούν προσωρινές περιοχές στέγασης και να αρχίσει η διαδικασία για την ανοικοδόμηση».

Στην Ιταλία, κεντροαριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν την απόφαση της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να συμμετάσχει η Ιταλία σε αυτή την πολυεθνική δύναμη στη Γάζα. Πρόκειται για το «Δημοκρατικό Κόμμα» και το «Κίνημα των Πέντε Αστέρων» που στάθηκαν στο πλευρό της κυβέρνησης για την αποστολή στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Βρετανία, Αίγυπτος, Παλαιστινιακή Αρχή για ανοικοδόμηση

Χτες, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης συνόδου που διοργάνωσε το Φόρεϊν Οφις και η υπηρεσία του Wilton Park για την ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας, οι κυβερνήσεις Βρετανίας, Αιγύπτου και Παλαιστινιακού Κράτους εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκτιμώντας πως η έναρξη της εκεχειρίας, η απελευθέρωση ομήρων και η επανέναρξη ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν «κομβικά βήματα». Ευχαρίστησαν τις ΗΠΑ για τον «ηγετικό» ρόλο στην κρίση και τους μεσολαβητές για τις συνεχείς προσπάθειες.

«Η κλίμακα της καταστροφής καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πρακτικές λύσεις», επισημαίνεται και προστίθεται πως δεν μπορεί να υπάρξει «διαρκής ειρήνη» δίχως ανασυγκρότηση και οικονομική ανάκαμψη.

Προβλέπουν πως η ανοικοδόμηση θα κοστίσει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» και θα απαιτήσει την ενεργή συμμετοχή και χρηματοδότηση ειδικών «του ιδιωτικού τομέα» με τους Παλαιστίνιους «στο επίκεντρο των προσπαθειών ανάκαμψης και ανοικοδόμησης». Τέλος εκφράζουν την υποστήριξή τους στην επικείμενη «Διεθνή Σύνοδο του Καΐρου για την Ανάκαμψη, Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη της Γάζας» τον Νοέμβρη, τονίζοντας πως συνιστά «μέρος των συλλογικών μας προσπαθειών για οικοδόμηση ενός πολιτικού ορίζοντα για το Παλαιστινιακό Κράτος και τη λύση δύο κρατών».

Νωρίτερα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Μουστάφα συναντήθηκε στη Ραμάλα με διπλωμάτες, παρουσιάζοντάς σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας σε τρεις φάσεις και σε βάθος πενταετίας, έναντι 65 δισ. δολαρίων. Αφορά όπως είπε 18 τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διακυβέρνηση και η στέγαση και βασίζεται στις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη σύνοδο των αραβικών χωρών στο Κάιρο, τον περασμένο Μάρτιο.

Παραδόθηκαν άλλα 30 πτώματα Παλαιστινίων

Χτες, το Ισραήλ επέστρεψε τα πτώματα 30 Παλαιστινίων στη νότια Γάζα μετά την παράδοση των σορών δύο Ισραηλινών ομήρων το βράδυ της Τετάρτης.

Συνολικά, το Ισραήλ έχει επιστρέψει 120 πτώματα Παλαιστινίων από την αρχή της βδομάδας.

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση της Χαμάς στην παράδοση των σορών άλλων 19 Ισραηλινών ομήρων, το ισραηλινό Φόρουμ Συγγενών Ομήρων και Αγνοουμένων απαίτησε χτες από τον Νετανιάχου να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας.

Στις ΗΠΑ πάντως, νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε ξανά ο Πρόεδρος Τραμπ για το εάν η Χαμάς τηρεί τη συμφωνία ως προς το θέμα παράδοσης των σορών νεκρών ομήρων απάντησε πως η οργάνωση «σκάβει για να βρει πτώματα». «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ορισμένα από αυτά «είναι εκεί πολύ καιρό και μερικά είναι κάτω από ερείπια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ερείπια. Ορισμένα είναι μέσα σε τούνελ».

Από την άλλη, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς κατηγόρησε χτες το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, αφού τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στον θύλακα από την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, απαίτησε να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης στα σύνορα για να γίνει ελεύθερη η πρόσβαση των φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Νέες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν χτες (πρωί και βράδυ) ισραηλινά drone στην πόλη Μνααφούλ, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης Σιδώνα και στη συνέχεια στις πόλεις Τίμπνα και Ζραρίιχ.

Δεν έγιναν γνωστές άμεσα πληροφορίες για πιθανά θύματα. Ωστόσο το νέο μπαράζ επιθέσεων συνιστά για πολλοστή φορά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πριν 11 μήνες, μέσω των μεσολαβητών σε ΗΠΑ και Γαλλία που υποτίθεται πως είχαν αναλάβει ρόλο «εγγυητριών δυνάμεων».

Τέλος, χτες, οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του υποστράτηγου αλ-Γκαμάρι, τονίζοντας πως σκοτώθηκε «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του». Αναφέρεται ότι σκοτώθηκε στη μεγάλη επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετικών στελεχών των Χούθι τον περασμένο Αύγουστο. Οι Χούθι διεμήνυσαν πως η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει και πως «θα λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε».