ΗΠΑ

Συνέχεια στις αντιπαραθέσεις Λευκού Οίκου - πανεπιστημίων

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχο των βασικότερων ιδρυμάτων, με φόντο τη μεγάλη ένταση των ενδοαστικών αντιθέσεων στη χώρα, αλλά και τις μαζικές φοιτητικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό του προηγούμενου διαστήματος, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με άγρια καταστολή και επί προεδρίας Μπάιντεν.

Χτες, τα πανεπιστήμια Μπράουν (Brown University) και ΜΙΤ απέρριψαν την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για προνομιακή χρηματοδότηση με αντάλλαγμα την αλλαγή πολιτικής σε θέματα που αφορούν την εγγραφή φοιτητών, με ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες ή άτομα άλλων εθνικοτήτων.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε στείλει από την 1η Οκτώβρη ανάλογες προτάσεις σε εννιά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ζητώντας να συναινέσουν σε σειρά αλλαγών (όπως π.χ. να καταργηθούν τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών και νέων φοιτητών βάσει φύλου ή εθνικότητας, καθώς και αλλαγές με σκοπό την «αντιμετώπιση» της πολιτικής που «τιμωρεί ή πυροδοτεί βία κατά συντηρητικών ιδεών» κ.ά.), με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Επιπλέον η κυβέρνηση με την επιστολή της ζητούσε υποχρεωτικό 5ετές πάγωμα στην αύξηση των διδάκτρων, 15% πλαφόν στις εγγραφές φοιτητών από το εξωτερικό κ.ά.

Η επιστολή της κυβέρνησης Τραμπ σε πανεπιστήμια της «ακαδημαϊκής ελίτ» συνιστά ένα είδος μνημονίου με τίτλο «Μία Συμφωνία για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτερη Εκπαίδευση».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει ομοσπονδιακά συμβόλαια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων με πολλά πανεπιστήμια, ως μέσο πίεσης. Ωστόσο, αρκετά ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν διατάξει να αποκατασταθούν πολλές από τις περικοπές ομοσπονδιακών κονδυλίων.

Μαζική «έξοδος» συντακτών από το Πεντάγωνο

Δεκάδες διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ παρέδωσαν το βράδυ της Τετάρτης τις ταυτότητες εισόδου στο κτίριο του Πενταγώνου και άδειασαν τα εκεί γραφεία τους, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των αμερικανικών ΜΜΕ αρνήθηκε να δεχθεί τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που έθεσε η κυβέρνηση Τραμπ για τη σύνταξη των ρεπορτάζ από στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Τουλάχιστον 30 ειδησεογραφικοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και το Reuters, αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό έγγραφο, με το οποίο ο Λευκός Οίκος επιδιώκει έναν ασφυκτικότερο έλεγχο της ροής πληροφόρησης από το Πεντάγωνο, σε συνθήκες πολεμικής προπαρασκευής και μεγάλης έντασης των ενδοαστικών αντιθέσεων μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που το Πεντάγωνο απαίτησε να υπογράψουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, οι συντάκτες δεν θα μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του υπουργείου.

Η Ενωση Συντακτών του Πενταγώνου (Pentagon Press Association - PPA), που εκπροσωπεί πάνω από 100 ειδησεογραφικούς οργανισμούς, χαρακτήρισε την Τετάρτη «μια μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου, η οποία εγείρει ανησυχίες για την αποδυνάμωση της δέσμευσης των ΗΠΑ στη διαφάνεια στη διοίκηση, στη δημόσια λογοδοσία στο Πεντάγωνο και στην ελευθερία του λόγου για όλους».

Εκατοντάδες πλημμυροπαθείς στην Αλάσκα

Στο μεταξύ, σε πάνω από 1.000 υπολογίζονται οι πλημμυροπαθείς στην Αλάσκα, μετά από την πρόσφατη καταιγίδα που προκάλεσε την Κυριακή η εξασθένιση του τυφώνα «Χαλόνγκ».

Συνεργεία διάσωσης επιχειρούν να απομακρύνουν εκατοντάδες πλημμυροπαθείς σε παράκτιες κοινότητες που πλημμύρισαν μετά από σφοδρή καταιγίδα που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων δύο.

Εκατοντάδες έχουν βρει καταφύγιο σε σχολεία των περιοχών Κίπνακ και Κουιγκιλίνγκοκ, καθώς τα σπίτια τους έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την πλημμύρα. Αλλοι 300 μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Αλάσκας, Ανκορατζ.