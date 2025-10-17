ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Δημοσκοπικό προβάδισμα Βίλντερς ενόψει των πρόωρων εκλογών

Προηγείται στις δημοσκοπήσεις στην Ολλανδία το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 29 Οκτώβρη.

Μερικές ημέρες αφότου διέκοψε κάθε δημόσια εμφάνιση λόγω απειλής για τζιχαντιστική επίθεση, ο ηγέτης της ακροδεξιάς δήλωσε προχθές ότι επιστρέφει στον προεκλογικό αγώνα, στοχεύοντας να έχει ξανά την επιτυχία που είχε τον Νοέμβρη του 2023, όταν το PVV ήρθε πρώτο στις εκλογές, χωρίς αυτοδυναμία στο Κοινοβούλιο.

Ο Βίλντερς, επικριτικός απέναντι στο Iσλάμ και τασσόμενος κατά της μετανάστευσης, αποτελεί συχνά στόχο απειλών για τη ζωή του. «Το όνομά μου βρίσκεται στις λίστες θανάτου των Ταλιμπάν, της Αλ Κάιντα και του ISIS. Και σχεδόν καθημερινά προστίθενται νέες απειλές, συχνά τόσο πολλές που δεν προλαβαίνω να κάνω καταγγελίες», σημείωσε ο ίδιος.

Τον Ιούνη, ο Βίλντερς προκάλεσε την πτώση του εύθραυστου «κεντροδεξιού» κυβερνητικού συνασπισμού τεσσάρων κομμάτων και τεχνοκρατών λόγω διαφωνιών όσον αφορά τη μετανάστευση.

Σήμερα τα κυριότερα κοινοβουλευτικά κόμμα αποκλείουν οποιαδήποτε νέα συνεργασία με το κόμμα του, το οποίο εμφανίζεται μεν πρώτο αλλά χωρίς αυτοδυναμία.