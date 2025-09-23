ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Καταγγέλλει στον ΟΗΕ τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία

Καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την επιθετικότητά τους κατά της Βενεζουέλας με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρώντας στην πραγματικότητα να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της χώρας στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, ζήτησε την Παρασκευή από τον ΟΗΕ να διενεργήσει έρευνα για τα πρόσφατα αμερικανικά χτυπήματα σε πλοία στην Καραϊβική που προέρχονταν από τη χώρα του.

«Η χρήση πυραύλων (...) για τη δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων σε μικρά σκάφη είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας του ΟΗΕ», σημείωνε στο διάβημά του.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά σκάφη στην Καραϊβική και αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουν χτυπήσει 3 σκάφη προερχόμενα απ' τη Βενεζουέλα με συνολικά 17 νεκρούς, παρουσιάζοντας κάποιους από αυτούς ως «ναρκοτρομοκράτες».

Την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών απορρίπτει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Ν. Μαδούρο.

Την ίδια ώρα που οξύνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Βενεζουέλας, έγινε γνωστό ότι ο Ν. Μαδούρο απηύθυνε επιστολή στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντ. Τραμπ, ζητώντας διεξαγωγή συνομιλιών. Σε αυτή σημείωνε: «Σας καλώ με σεβασμό, Πρόεδρε, να προωθήσετε την ειρήνη μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης»... Υπογράμμιζε δε ότι αρνείται ότι η χώρα του αποτελεί σημαντική πηγή για τη διακίνηση ναρκωτικών που φτάνουν στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κοκαΐνης της Κολομβίας διακινείται μέσω Ειρηνικού.

Από την άλλη ο Ντ. Τραμπ με ανάρτησή του το Σάββατο προειδοποίησε ότι ο Μαδούρο θα πληρώσει «ανυπολόγιστο» τίμημα αν αρνηθεί να δεχτεί την απέλαση των Βενεζουελάνων κρατουμένων, που όπως ισχυρίστηκε τους άφησε να φύγουν.

Την κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ έχει καταδικάσει επανειλημμένα το ΚΚ Βενεζουέλας, που διώκεται από το αυταρχικό καθεστώς Μάδουρο και ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η έξοδος από την καπιταλιστική κρίση και η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης μπορεί να έρθει μόνο με την επαναστατική εξουσία της εργατικής τάξης.