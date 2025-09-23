ΗΠΑ - ΚΗΔΕΙΑ ΚΕΡΚ

Επιβεβαίωσε τη σφοδρή ενδοαστική αντιπαράθεση

Ρόλο συσπείρωσης των συντηρητικών στις ΗΠΑ σηματοδότησε η εκδήλωση της κηδείας του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ στο Στάδιο State Farm στο Φοίνιξ της Αριζόνα, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ο Κερκ δολοφονήθηκε στη Γιούτα στις 10 Σεπτέμβρη, από 22χρονο που έχει συλληφθεί ως βασικός ύποπτος.

Χαρακτηριστική η ομιλία του Προέδρου Ντ. Τραμπ, που είπε για τον Κερκ ότι «δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Ηθελε το καλύτερο για αυτούς. Εδώ διαφωνώ με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο γι' αυτούς, λυπάμαι», απαντώντας έτσι και στην χήρα του, που μίλησε στην εκδήλωση και είπε ότι συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της «γιατί συγχωρεί και ο Χριστός». Η ακροδεξιά οργάνωση που είχε ιδρύσει ο Κερκ, «The Turning Point USA», την εξέλεξε διευθύνουσα σύμβουλο.

Στην παρέμβασή του ο Τραμπ αξιοποίησε την αφορμή για να επαναλάβει τις κατηγορίες κατά των Δημοκρατικών ότι «έκλεψαν σαν σκυλιά» στις εκλογές του 2020 και μετά καμάρωσε για τους δασμούς που επέβαλε σε διάφορες χώρες λανσάροντάς τους ως «επιτυχία».

Στη συνέχεια ο Τραμπ εμφανίστηκε να συνομιλεί σε καλό κλίμα με τον δισεκατομμυριούχο Ιλον Μασκ, πρώτη φορά δημόσια μετά την τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Μάιο στον Λευκό Οίκο, όταν ο τελευταίος αποχώρησε από το τμήμα DOGE που ανέλαβε την «αναδιοργάνωση» του κράτους και δημόσιων υπηρεσιών με τίμημα τις απολύσεις ή «εθελούσιες» αποχωρήσεις εκατοντάδων χιλιάδων υπαλλήλων.

Χτες βράδυ πάντως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κ. Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική ομάδα εντός τρέχοντος 24ώρου, τονίζοντας: «Ο Πρόεδρος σκοπεύει να υπογράψει αυτό το εκτελεστικό διάταγμα πολύ σύντομα - μόλις συνταχθεί, ήδη σήμερα, αργότερα απόψε».

Ενημέρωση υπό τον έλεγχο του Πενταγώνου

Σάλο προκαλεί το ίδιο διάστημα σε αμερικανικά (και όχι μόνο) Μέσα Ενημέρωσης η απαίτηση του υπουργείου Αμυνας να προεγκρίνει το ίδιο τη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας το αφορά και γράφουν οι διαπιστευμένοι συντάκτες. Οι νέοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν την Παρασκευή με υπόμνημα του υπουργείου Αμυνας και προκάλεσαν τις εύλογες αντιδράσεις δημοσιογραφικών ενώσεων και συγκροτημάτων του Τύπου.

Σταματούν οι εκθέσεις για τη διατροφική ανασφάλεια...

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο πως σταματά τη συγκέντρωση ετήσιων στοιχείων για τη διατροφική ανασφάλεια και πείνα στις ΗΠΑ, θεωρώντας την διαδικασία αυτή «υπερβολικά πολιτικοποιημένη και ανώφελη». Την απόφαση ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Γεωργίας μετά την εξέταση προγραμμάτων και εκθέσεων για την οικονομία.

Ως εκ τούτου η προγραμματισμένη για τις 22 Οκτώβρη έκθεση για τη διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών στις ΗΠΑ θα είναι και η τελευταία και θα αφορά το 2024, την τελευταία χρονιά της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Κατά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, η διατροφική ανασφάλεια έπληττε το 13,5% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ το 2023. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014.