Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις για την Παλαιστίνη

LaPresse

βάφτηκε χθες απ' άκρη σ' άκρη όλη ημενα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, μετά από κάλεσμα για 24ωρη απεργία της

Είχαν προηγηθεί απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις με το ίδιο περιεχόμενο τις προηγούμενες μέρες και την Παρασκευή.

Με συνθήματα ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα, κατά της πολύμορφης στήριξης της ιταλικής κυβέρνησης στο ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, αλλά και συνολικότερα ενάντια στην πολεμική οικονομία, διαδηλώσεις έγιναν σε περισσότερες από 80 ιταλικές πόλεις, σχολεία έμειναν κλειστά, δρομολόγια σε μέσα μαζικής μεταφοράς ακυρώθηκαν.

Απεργοί λιμενεργάτες απέκλεισαν δρόμους πρόσβασης σε λιμάνια, δηλώνοντας ότι δεν θέλουν η χώρα τους να χρησιμεύει ως ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά όπλων και άλλων προμηθειών στο Ισραήλ.

Στη Γένοβα διαδηλωτές κυμάτιζαν την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων νωρίς το πρωί γύρω από το λιμάνι.

Στην πόλη Λιβόρνο της Τοσκάνης, μια είσοδος στο λιμάνι μπλοκαρίστηκε από διαμαρτυρόμενους εργάτες. Παρόμοια διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε επίσης στην Τεργέστη.

Στη, οι απεργοί διαδηλωτές μπλόκαραν την είσοδο στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».

Στη Φλωρεντία, διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο.

Στο Μπάρι, η πορεία κατέληξε έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».

Στην Μπολόνια, στη μεγάλη πορεία των εργαζομένων πήραν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία έγραφαν «Θα μπλοκάρουμε τα πάντα - Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Στο Μιλάνο ενώ διαδηλωτές προσπαθούσαν να σταματήσουν την κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο δέχτηκαν επίθεση από την αστυνομία, η οποία έκανε και χρήση δακρυγόνων.

Στη Νάπολη διαδηλωτές, ενώ επιδίωκαν να κάνουν συμβολικό αποκλεισμό στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, δέχτηκαν αστυνομική επίθεση.

Στη Βενετία, οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς το λιμάνι κρατώντας πανό που έγραφαν «Η Γάζα καίγεται, θα μπλοκάρουμε τα πάντα».

Χιλιάδες διαδήλωσαν και στο Τρέντο «για να τερματιστεί η σφαγή στη Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla», ενός στολίσκου 60 σκαφών που διασχίζουν τη Μεσόγειο μεταφέροντας βοήθεια στη Γάζα.

Φοιτητές μπλόκαραν τις εισόδους πανεπιστημίων σε Τορίνο, Ρώμη, Μιλάνο.