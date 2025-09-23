ΙΡΑΝ

Στη Μόσχα ο Εσλαμί για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Στη Μόσχα έφτασε χτες ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντ Εσλαμί, για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, στο φόντο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Σεπτέμβρη για επαναφορά των διεθνών κυρώσεων που ίσχυαν σε βάρος του Ιράν μέχρι τη διεθνή Συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Εσλαμί - ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Ιράν - δήλωσε σε ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρωσία θα υπογραφούν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την κατασκευή 8 πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να φτάσει τα 20 GW πυρηνικής ενεργειακής ισχύος έως το 2040.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί «διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση, και με την υπογραφή της συμφωνίας αυτήν τη βδομάδα θα προχωρήσουμε στα επιχειρησιακά στάδια».

Το Ιράν, το οποίο αντιμετωπίζει έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο έναν πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία, στην πόλη Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει δυναμικότητα περίπου 1 GW.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία «προσφέρθηκαν» να αναβάλουν την επαναφορά των κυρώσεων για έως και έξι μήνες - προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, εφόσον το Ιράν αποκαταστήσει την πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ, αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε αναβολή της επαναφοράς των κυρώσεων θα απαιτήσει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία για παράταση μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη θα επανέλθουν όλες οι κυρώσεις του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι θα αναστείλουν τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) σε περίπτωση που επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις του ΟΗΕ.