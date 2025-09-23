Τρίτη 23 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΥΡΩΠΗ
Καθυστερήσεις σε αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης

Αρκετά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία τους τις τελευταίες ημέρες, μετά την κυβερνοεπίθεση την Παρασκευή.

Οι χάκερς έπληξαν τα συστήματα check in και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX (πρώην Raytheon), προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Η εταιρεία παροχής λογισμικού, που συνεργάζεται με αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, δήλωσε χθες ότι συνεργάζεται με τέσσερα επηρεαζόμενα αεροδρόμια και πελάτες αεροπορικών εταιρειών και βρισκόταν στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που απαιτούνταν για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε χθες πως προβλήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε χθες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ στο Χίθροου χθες παρά τη βλάβη στο σύστημα check in «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων» συνέχιζε να εκτελείται.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ποτάμια αίματος και εκτοπισμένων από το δολοφονικό σφυροκόπημα της Γάζας
Εξετάζει τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το μαχητικό επόμενης γενιάς
 Επιβεβαίωσε τη σφοδρή ενδοαστική αντιπαράθεση
Απεργία και μεγάλες διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις για την Παλαιστίνη
 Παζάρια του τζιχαντιστή Σαράα στη Νέα Υόρκη
Εντολές - πρόκληση υπέρ του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου!
 Στη Μόσχα ο Εσλαμί για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
 Νέο έγκλημα του Ισραήλ, ξεκλήρισε μια οικογένεια
 Καταγγέλλει στον ΟΗΕ τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία
 Μεγάλες πλημμύρες με τουλάχιστον έναν νεκρό
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ