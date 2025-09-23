ΕΥΡΩΠΗ

Καθυστερήσεις σε αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης

Αρκετά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία τους τις τελευταίες ημέρες, μετά την κυβερνοεπίθεση την Παρασκευή.

Οι χάκερς έπληξαν τα συστήματα check in και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX (πρώην Raytheon), προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Η εταιρεία παροχής λογισμικού, που συνεργάζεται με αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, δήλωσε χθες ότι συνεργάζεται με τέσσερα επηρεαζόμενα αεροδρόμια και πελάτες αεροπορικών εταιρειών και βρισκόταν στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που απαιτούνταν για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε χθες πως προβλήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε χθες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ στο Χίθροου χθες παρά τη βλάβη στο σύστημα check in «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων» συνέχιζε να εκτελείται.