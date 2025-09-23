ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ποτάμια αίματος και εκτοπισμένων από το δολοφονικό σφυροκόπημα της Γάζας

2025 The Associated Press. All

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οιμε στόχο την κατάληψη τηςκαι τον εκτοπισμό όλου του πληθυσμού της, ως τμήμα των άθλιων σχεδίων για εγκλωβισμό όλων των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας σε ένα ελάχιστο τμήμα της στα νότια και για ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων από την κατεχόμενη πατρίδα τους.

Σε ένα τέτοιο φόντο κι ενώ το κράτος - δολοφόνος εντείνει τη γενοκτονία σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ, μια σειρά άλλες «δυτικές» χώρες, που στηρίζουν και «ξεπλένουν» επί χρόνια το Ισραήλ και τη διαιώνιση της κατοχής - Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς κ.ά. - προχώρησαν σε αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, θέτοντας «αστερίσκους» και προϋποθέσεις ώστε να έχουν ρόλο και λόγο στις εξελίξεις της «επόμενης μέρας», προωθώντας τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή σε μία περίοδο που εντείνονται οι ανταγωνισμοί και στο εσωτερικό του ευρωατλαντικού μπλοκ.

Το Ισραήλ «απάντησε» με παράλληλη κλιμάκωση των επιθέσεών του τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, κρατώντας παράλληλα «ζεστά» τα σχέδια για προσάρτηση της τελευταίας.

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα ξεπερνά πλέον τους 65.344 νεκρούς Παλαιστίνιους και τους 166.795 τραυματίες, πέρα από χιλιάδες άλλα αμέτρητα θύματα που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια ή εξαϋλώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές.

Το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκε ο θάνατος τουλάχιστον 61 Παλαιστινίων και ο τραυματισμός άνω των 220 άλλων.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της οργάνωσης αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, UNRWA, από τον Οκτώβρη του 2023 οι (πολλές φορές) εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε χτες το απόγευμα ότι το παιδιατρικό νοσοκομείο Rantisi και η οφθαλμολογική κλινική Saint John στην Πόλη της Γάζας έκλεισαν λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών σε παρακείμενες περιοχές.

Ισραηλινά άρματα μάχης εμφανίστηκαν το περασμένο 24ωρο σε δυτικές και κεντρικές συνοικίες της πόλης μετά από διαδοχικό μπαράζ βομβαρδισμών από στεριά και αέρα.

Οι πιο σφοδρές επιχειρήσεις αναφέρθηκαν χτες το πρωί στη συνοικία Ταλ αλ Χάουα της Πόλης της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας είχε τυλιχθεί για ώρα σε πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

Επιχειρώντας να σωθούν από την κόλαση των ισραηλινών επιθέσεων, αμέτρητα καραβάνια οικογενειών με μωρά στην πλάτη και ξυπόλυτα παιδιά στα χέρια, σε ουρές χιλιομέτρων, στοιβαγμένοι σε φορτηγά, αυτοκίνητα, ζωήλατα οχήματα ή βαδίζοντας με τα πόδια, συνέχιζαν μέσα από τόνους ερειπίων το αβέβαιο ταξίδι προς τη νότια Γάζα, χωρίς να υπάρχει και εκεί καμία εγγύηση για την ασφάλειά τους ή στοιχειώδεις ανθρωπιστικές υποδομές...

Την ίδια ώρα, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη μπουλντόζες του στρατού ισοπέδωσαν χτες εκατοντάδες στρέμματα γης στα περίχωρα της Βηθλεέμ και πραγματοποίησαν 75 κατεδαφίσεις κτιρίων.

Στη Χεβρώνα ένοπλοι έποικοι κατέλαβαν ένα σπίτι στη συνοικία Τζαμπάρι της παλιάς πόλης που ανήκει σε Παλαιστίνιο και ανύψωσαν εκεί την ισραηλινή σημαία με τις πλάτες του κατοχικού στρατού. Σε άλλο τομέα της κατεχόμενης πόλης εμφανίστηκε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς ζητώντας την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης.

Χτες χαράματα στην περιοχή Για'μπάντ, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Τζενίν, δυο νεαροί άνδρες τραυματίστηκαν και μία γυναίκα υπέστη μώλωπες κατά την έφοδο του ισραηλινού στρατού στην πόλη τους.

Σε αυτό το φόντο ανακοινώθηκε πως ξανάνοιξε το πέρασμα Allenby μεταξύ κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και Ιορδανίας, που είχε κλείσει από το Ισραήλ στις 18 Σεπτέμβρη μετά από επίθεση ενός Ιορδανού, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών του κατοχικού στρατού.

Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με «αστερίσκους» και προϋποθέσεις

Οπως είχαν προαναγγείλει το προηγούμενο διάστημα, μια σειρά «δυτικές» χώρες οι οποίες είναι «σεσημασμένες» για τη διαχρονική τους στήριξη στο ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, προχώρησαν τις τελευταίες μέρες σε αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, όχι βέβαια για να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό, αλλά προωθώντας τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή (όπως η Γαλλία και η Βρετανία που έχουν «παραδοσιακά» συμφέροντα στην περιοχή), αλλά και επιχειρώντας να διασφαλίσουν ρόλο στα ιμπεριαλιστικά παζάρια και σχέδια της «επόμενης μέρας», στο πλαίσιο και των ανταγωνισμών μέσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ.

Καθόλου τυχαία, οι ίδιες κυβερνήσεις εφαρμόζουν στις χώρες τους μέτρα σκληρής καταστολής σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, αναπαράγουν προσπάθειες ταύτισης αυτών των κινητοποιήσεων με «αντισημιτισμό», αναμασούν τα περί «δικαιώματος αυτοάμυνας» του ισραηλινού κατοχικού κράτους.

Οι ίδιες οι ανακοινώσεις αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, άλλωστε, συνοδεύτηκαν από «αστερίσκους» και προϋποθέσεις, με βασικότερη όλων την απαίτηση να αποκηρύξει ο παλαιστινιακός λαός την πάλη και τον ένοπλο αγώνα ενάντια στην κατοχή.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μέσα στο τελευταίο διήμερο αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

Κατά την έναρξη της χθεσινοβραδινής διεθνούς συνόδου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την υποστήριξη επίλυσης του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών, την αντίστοιχη απόφαση της Γαλλίας ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, ενώ την ίδια κίνηση αναμενόταν να κάνουν επίσης η Μάλτα, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, το Σαν Μαρίνο και η Ανδόρα.

Η διεθνής σύνοδος που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία αναμενόταν να οδηγήσει στην υπογραφή διακήρυξης για επίλυση του Παλαιστινιακού.

Ο Εμ. Μακρόν σε συνέντευξή του την Κυριακή στο CBS ανέφερε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν σημαίνει πως θα ανοίξει άμεσα και γαλλική πρεσβεία στη Δυτική Οχθη, καθώς έθεσε ως όρο την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. «Αυτός ο όρος είναι ο πρώτος από μια σειρά προϋποθέσεων που θα υπερασπιστούμε στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αλλά θα ανακοινώσουμε αυτή την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στις 22 (Σεπτεμβρίου)», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο απερχόμενος ΥΠΕΞ της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους «θα είναι σταδιακή και θα εξαρτάται από τις εξελίξεις επί τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων».

Από την πλευρά των ΗΠΑ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές «παράσταση» που δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς «σοβαρής διπλωματίας», ενώ αναπαράγοντας επακριβώς τη φρασεολογία του Ισραήλ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ χτες επανέλαβε πως το Βερολίνο δεν θα αναγνωρίσει σε αυτή τη φάση το Παλαιστινιακό Κράτος, παραπέμποντας για κάτι τέτοιο σε μία τελική φάση της διαπραγμάτευσης για τη λύση των δύο κρατών - την ίδια ώρα που το Ισραήλ δηλώνει απροκάλυπτα ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος»...

Η Χαμάς τόνισε ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης αποτελούν «μία νίκη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και τη νομιμότητα του αγώνα», προσθέτοντας ωστόσο ότι χρειάζονται «πρακτικά μέτρα», όπως η άμεση κατάπαυση του πυρός και η διακοπή πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ.

Στη Ρωσία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, τόνισε πως η Μόσχα θεωρεί πως παραμένει εφικτή η εξεύρεση λύσης στη βάση των δύο κρατών και πως αυτός είναι «ο μόνος τρόπος για διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή».

Η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση χαιρετίζοντας τις πρόσφατες αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους, αναφέροντας πως συνιστά μία «απτή απόδειξη της βούλησης να στηριχθούν το διεθνές δίκαιο και οι οικουμενικές ανθρώπινες αξίες».

Η αντίδραση του Ισραήλ

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου επανέλαβε προκλητικά την Κυριακή ότι παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει «ποτέ».

Ο πρωθυπουργός του κράτους - τρομοκράτη κατηγόρησε τις «δυτικές» χώρες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος πως ενθαρρύνουν και ανταμείβουν την τρομοκρατία, ενώ πρόσθεσε ότι «κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».

Στη συνέχεια, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως η απάντηση του Ισραήλ σε αυτές τις αναγνωρίσεις θα έρθει μετά τη νέα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 29/9.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επανέλαβε την απαίτησή του για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης ως αντίδραση στις εξελίξεις.

ΗΠΑ: Νέα πώληση όπλων 6,4 δισ. στο Ισραήλ

Συναντήσεις με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη σκιά της χτεσινοβραδινής γαλλο-σαουδαραβικής συνόδου αναμένεται να έχει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ.

Εχουν προσκληθεί οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

Στόχος των συναντήσεων του Αμερικανού ηγέτη θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του «Axios», ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα και η «επόμενη μέρα», μία βδομάδα πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Στο φόντο αυτών των επικείμενων διαβουλεύσεων ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν χτες πως η Χαμάς έστειλε προσωπική επιστολή στον Αμερικανό Πρόεδρο ζητώντας του να εγγυηθεί προσωπικά πως θα διατηρηθεί 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών ομήρων.

Στο μεταξύ, ο Ντ. Τραμπ προωθεί για ψήφιση στο Κογκρέσο νομοσχέδιο για την έγκριση της πώλησης πολεμικών ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων και πολεμοφοδίων στο Ισραήλ, αξίας 6,4 δισ. δολαρίων.

Μεταξύ άλλων στο πακέτο αυτό προβλέπεται η πώληση 36 ελικοπτέρων Apache AH-64 και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μάχης.

Τις πληροφορίες έφερε στο φως η εφημερίδα «Wall Street Journal».

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει μπαράζ κυρώσεων που θα αφορά τους δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.