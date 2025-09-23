ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέο έγκλημα του Ισραήλ, ξεκλήρισε μια οικογένεια

Οργή προκαλεί στον Λίβανο η δολοφονία άλλων πέντε ανθρώπων, μεταξύ τους τριών παιδιών, από βομβαρδισμό της νότιας περιοχής Μπιντ Τζμπέιλ την οποία πραγματοποίησε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Κατά τον ίδιο βομβαρδισμό τρία από τα πέντε θύματα ήταν παιδιά μιας οικογένειας, ενώ ανάμεσα στους δύο τραυματίες η μία ήταν η μητέρα τους.

Το πρόσχημα για το νέο έγκλημα του Ισραήλ ήταν δήθεν «τρομοκράτης της Χεζμπολάχ», ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι προκάλεσε αθώα θύματα, εκφράζοντας υποκριτικά «λύπη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, τέσσερα από τα πέντε θύματα ήταν πολίτες που είχαν και αμερικανική υπηκοότητα. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, καταδίκασε τη νέα ισραηλινή επίθεση στη χώρα του, καλώντας τη «διεθνή κοινότητα» να σταματήσει το Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Κυριακή το βράδυ στο υπουργικό συμβούλιο δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ «δημιούργησε τη δυνατότητα για ειρήνη» με τον Λίβανο και τη Συρία. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Συρία, λέγοντας πως «έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά ακόμα απέχουμε πολύ από μια συμφωνία».