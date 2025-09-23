ΚΥΠΡΟΣ

Εντολές - πρόκληση υπέρ του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου!

Με μιαμε θέμα την «ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της υποκίνησης μίσους στην Κύπρο», ηδιαβιβάζεικαι αντίστοιχες οδηγίες του Κύπριου υπουργού Εσωτερικών γιαόπου αυτά «εντοπίζονται»...

Στο διαδίκτυο μάλιστα κυκλοφόρησε και μέρος της σχετικής επιστολής του Ισραηλινού υπουργού προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης - Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, όπου καταγράφονται οι γεωγραφικές περιοχές και φωτογραφίες με τα συνθήματα καταδίκης της γενοκτονίας στη Γάζα, που οι αρχές του κράτους - δολοφόνου τα βαφτίζουν «αντισημιτικά» και ζητούν την αφαίρεσή τους...

Η κυπριακή κυβέρνηση, μετά τη φιέστα που προσπάθησε το υπουργείο Παιδείας να στήσει για να εμφανίσει την ισραηλινή πρεσβεία ως υποστηρικτή της «πράσινης» ανακαίνισης των σχολικών κτιρίων, αυτή τη φορά ανέλαβε δράση μέσω του υπουργείου Εσωτερικών, με την κατάπτυστη εγκύκλιο που απέστειλε προς όλους τους δήμους και τις κοινότητες της Κύπρου...

Αυτά σε μια χώρα που πάνω από το 30% των εδαφών της τελεί υπό ξένη στρατιωτική κατοχή εδώ και 51 ολόκληρα χρόνια, και στην οποία ακόμα και σήμερα υπάρχουν πρόσφυγες που δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια και στα μέρη όπου γεννήθηκαν...

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, στελέχη της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, κάνοντας λόγο για ...«παροτρύνσεις και όχι εντολές».

Σε ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου τονίζει ότι «αποτελεί μεγάλη πρόκληση προς τον κυπριακό λαό η θρασύτατη ενέργεια του γενοκτονικού κράτους να δώσει εντολές προς τα υπουργεία της κυπριακής κυβέρνησης, ώστε να λειτουργήσουν ως μηχανισμός προπαγάνδας του Ισραήλ και να φιμώσουν κάθε φωνή αντίστασης ενάντια στην γενοκτονία».

Καταδικάζει τη συστράτευση της κυπριακής αστικής τάξης με το κράτος - δολοφόνο, μέσα από διάφορους τρόπους (κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, συνεχή αναβάθμιση της στρατηγικής συμμαχίας σε κάθε τομέα, προπαγάνδα σε σχολεία και πανεπιστήμια υπέρ του Ισραήλ με την επίσημη συνδρομή της κυπριακής κυβέρνησης κ.λπ.), και καλεί τον κυπριακό λαό σε ξεσηκωμό, για «να δώσει μήνυμα παλλαϊκής αντίστασης στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ και την κυβέρνηση που τους υπηρετεί! Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης!».

Επισημαίνει δε ότι «η ηρωική μάχη που δίνει αυτός ο λαός αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και για μας, για να παλέψουμε και για τη δική μας λευτεριά».

Την εγκύκλιο επέκρινε σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ, διερωτώμενο «εάν στην Κύπρο κάνει κουμάντο το καθεστώς Νετανιάχου».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ενωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέας Βύρας, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση διέπεται τόσο από την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και από τη Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης», και «στο πλαίσιο αυτό δεν δεχόμαστε υποδείξεις από τρίτους φορείς».