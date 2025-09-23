ΣΥΡΙΑ

Παζάρια του τζιχαντιστή Σαράα στη Νέα Υόρκη

Επαφές με Αμερικανούς και άλλους ξένους αξιωματούχους αλλά και Εβραίους της Συρίας που ζουν στη Νέα Υόρκη πραγματοποιεί από την Κυριακή ο Σύρος τζιχαντιστής «Πρόεδρος» Αχμεντ αλ Σαράα, σε μία προσπάθεια να παρουσιάσει την κυβέρνησή του σαν «παράγοντα σταθεροποίησης», ενώ φουντώνουν οι ενδείξεις πως τα πολύμηνα παζάρια με το Ισραήλ θα αποδώσουν καρπούς οδηγώντας το επόμενο διάστημα σε μία συμφωνία «ασφαλείας» της Συρίας με το κράτος - δολοφόνο. Στο φόντο αυτών των συναντήσεων προβλέπεται και εκείνη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου.

Ο τζιχαντιστής «πρόεδρος» μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο αμερικανικό δίκτυο CBS έπλεξε το εγκώμιο του Αμερικανού ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ για τη «γρήγορη, θαρραλέα και ιστορική απόφασή του» να άρει κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Συρία επί του Προέδρου Μπασάρ Ασαντ. Υποστήριξε ότι η άρση των κυρώσεων γίνεται «προς το συμφέρον χωρών της περιοχής και όχι μόνο της Συρίας» και ζήτησε από τους Σύρους πρόσφυγες που είναι διασκορπισμένοι σε δεκάδες χώρες να επιστρέψουν, παρότι αφότου ανέβηκε στην εξουσία ο ίδιος και οι τζιχαντιστές της οργάνωσής του «Tahrir Hayat al Sham» έχουν κλιμακώσει τα πογκρόμ σε Δυτική και Νότια Συρία.

Νωρίτερα διεθνή ΜΜΕ δεν απέκλειαν μία νέα συνάντηση του Σαράα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου είδε τη Δευτέρα εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας στη Συρία που ζουν στις ΗΠΑ, ένας εκ των οποίων πρόσφερε επιταγή 100.000 δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Στη Δαμασκό την Κυριακή το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι στις 5 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν - υπό περιορισμούς και απαγορεύσεις - βουλευτικές εκλογές.

Το ίδιο 24ωρο οι συριακές αρχές διέψευσαν πως βομβάρδισαν το Σάββατο χωριό στην περιοχή Ντέιρ Χάφερ της επαρχίας Χαλέπι, που ελέγχεται από Κούρδους Σύρους των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF). Κατηγόρησαν αντίθετα τις δυνάμεις SDF ότι ευθύνονταν για τον βομβαρδισμό χωριού της περιοχής.