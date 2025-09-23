ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εξετάζει τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το μαχητικό επόμενης γενιάς

«Βγήκαν τα μαχαίρια» μεταξύ των μονοπωλίων της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας και η διαχρονική γεωπολιτική κόντρακαιεντείνεται, στη σημερινή συγκυρία της πολεμικής προπαρασκευής για μια γενικευμένη ιμπεριαλιστική σύγκρουση.

Μετά από πολύχρονες διαπραγματεύσεις Βερολίνου - Παρισιού για το σχέδιο ανάπτυξης μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς «Future Combat Air System» (FCAS), η Γερμανία φέρεται να εξετάζει επιλογές για να προχωρήσει χωρίς τη Γαλλία, εφόσον η γαλλική βιομηχανία «Dassault Aviation» συνεχίσει να επιμένει να έχει τον έλεγχο του προγράμματος.

Το ζήτημα αποτελεί «αγκάθι» εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, και αξιωματούχοι του γερμανικού υπουργείου Αμυνας βρίσκονται σε συνομιλίες με εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας για να συζητήσουν τρόπους προώθησης του FCAS χωρίς την «Dassault», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το «Bloomberg».

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η αντικατάσταση του γαλλικού κατασκευαστή με νέους εταίρους, για παράδειγμα από τη Βρετανία ή τη Σουηδία, αναφέρουν οι πηγές.

Μια άλλη επιλογή είναι η Γερμανία και η Ισπανία, ως μικρότερος εταίρος του FCAS, να προχωρήσουν στην ανάπτυξή του χωρίς τη Γαλλία.

Η Βρετανία προωθεί ήδη ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, που ονομάζεται GCAP και στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες όπως η «BAE Systems» και η ιταλική «Leonardo».

Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες στο Βερολίνο με σκοπό την κατάρτιση ενός εναλλακτικού σχεδίου, σε περίπτωση που η «Dassault» δεν υποχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους από το αίτημά της να αποκτήσει το 80% του FCAS, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η δε «Dassault» αρνείται ότι σχεδιάζει να αποκτήσει υπερβολικά μεγάλο μερίδιο στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον όμιλο, ωστόσο, το FCAS απαιτεί έναν «καθορισμένο ηγέτη», καθήκον που θα μπορούσε να εκπληρώσει η «Dassault», καθώς διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη, με το μαχητικό αεροσκάφος «Rafale».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς συζήτησε για το FCAS σε συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Π. Σάντσεθ, στη Μαδρίτη την περασμένη Πέμπτη, και τόνισε ότι Γερμανία και Ισπανία «συζητάμε με τη γαλλική κυβέρνηση» αλλά «τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν όπως είναι τώρα».

Ο δε Σάντσεθ επεσήμανε ότι η Ισπανία επιθυμεί το FCAS να υλοποιηθεί υπό τους όρους που είχαν συμφωνηθεί αρχικά από τις τρεις χώρες.