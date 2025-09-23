ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

Μεγάλες πλημμύρες με τουλάχιστον έναν νεκρό

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία και τη νοτιοανατολική Γαλλία, αφήνοντας έναν νεκρό, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις.

Συναγερμός για πλημμύρες σήμανε σε Καταλονία και Μασσαλία.

Στην Ισπανία, πυροσβέστες διέσωσαν 27 άτομα από το τελεφερίκ «Sant Joan» στη Μονή Μονσεράτ, μετά από κατολίσθηση. Στην πόλη Σαντ Πέρε ντε Ριουντεμπιτές, κοντά στη Βαρκελώνη, πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν άνθρωπο από ποτάμι, που το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ ένας ακόμα αγνοείται.

Στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης δεκάδες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ ο προαστιακός σιδηρόδρομος σταμάτησε προσωρινά λόγω κατολισθήσεων και πτώσεων δέντρων.

Στη Γαλλία περίπου 10.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας 12 πτήσεις εκτράπηκαν λόγω πλημμυρών, ενώ αναβλήθηκε το ποδοσφαιρικό ντέρμπι Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν στο «Velodrome», με 70.000 θεατές.

Οι πλημμύρες αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τη «γύμνια» της αντιπλημμυρικής προστασίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, τη στιγμή που η ΕΕ ετοιμάζεται να δαπανήσει δισεκατομμύρια για πολεμικές προετοιμασίες. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβρη του 2024 πλημμύρες στη Βαλένθια προκάλεσαν τουλάχιστον 225 νεκρούς.