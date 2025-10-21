ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ανακοινώσεις για «μηχανισμούς ειρήνης» μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις

Μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις των προηγούμενων ημερών, αντιπροσωπείες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν ανακοινώθηκε ότι συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις και κατέληξαν «στη δημιουργία μηχανισμών για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας», μετά από επαφές που έγιναν στην Ντόχα με μεσολάβηση Κατάρ και Τουρκίας.

Θυμίζουμε ότι οι συγκρούσεις στη μεθόριο των δύο χωρών ξεκίνησαν έπειτα από πλήγματα του Πακιστάν στην Καμπούλ, κατά «θέσεων τρομοκρατών» που επιμένει ότι στηρίζουν οι Ταλιμπάν. Το δε καθεστώς των τελευταίων κατηγόρησε την πακιστανική πλευρά για «παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας», ενώ οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα με φόντο επαφές των Ταλιμπάν για τη σύναψη στενότερων σχέσεων με την κυβέρνηση της Ινδίας.

Την ενημέρωση για τις επαφές στην Ντόχα έκανε το καταριανό ΥΠΕΞ, αναφέροντας και ότι αναμένονται νέες συναντήσεις τις επόμενες ημέρες, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εκεχειρίας και η αξιόπιστη εφαρμογή της.

Από τη μεριά της Τουρκίας συμμετείχε ο επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών Ιμπραχήμ Καλίν, σε ένα πλαίσιο πυκνών διεργασιών σε τεράστιο τμήμα της Ασίας, όπου το τουρκικό κεφάλαιο επιδιώκει να αναβαθμίσει ολόπλευρα τη γεωπολιτική του θέση.

Το ΚΚ Πακιστάν

Με ανακοίνωσή του για τις εξελίξεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα Πακιστάν εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων και των διασυνοριακών εχθροπραξιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν», τονίζοντας ότι «τέτοιες αντιπαραθέσεις δεν εξυπηρετούν ούτε την ειρήνη στην περιοχή ούτε το καλό των εργαζομένων και των λαών και των δύο χωρών».

Μεταξύ άλλων καταδικάζει «κατηγορηματικά όλες τις πράξεις επιθετικότητας και παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης χώρας», και σημειώνει:

«Το Αφγανιστάν πρέπει να διασφαλίσει ότι το έδαφός του δεν θα χρησιμοποιείται για στρατιωτικές δραστηριότητες κατά του Πακιστάν, ενώ το Πακιστάν πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν.

Ο μόνος δρόμος προς τη σταθερότητα και την πρόοδο στην περιοχή είναι η ειρήνη και η συνεργασία μεταξύ των λαών, όχι η στρατιωτικοποίηση. Είναι προφανές ότι η επεκτατική ρητορική, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός και ο σοβινιστικός εθνικισμός δεν εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργαζόμενων μαζών. Αντίθετα, χρησιμεύουν για να διαιρέσουν τους λαούς και να αποσπάσουν την προσοχή από τα επείγοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες».

Το ΚΚ Πακιστάν καλεί «όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις να απορρίψουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, να αντιταχθούν στην αντιδραστική πολιτική και να υποστηρίξουν τις αρχές της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της αυτοδιάθεσης των εθνών. Μόνο μέσω της γνήσιας συνεργασίας και της ενότητας των εργαζομένων μπορεί η περιοχή να προχωρήσει προς μια διαρκή σταθερότητα και ευημερία».