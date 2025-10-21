ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μεγάλο το ενδιαφέρον από τα Παλαιστινιακά Μέσα Ενημέρωσης

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον τωντης κατεχόμενηςγια τηνπου πραγματοποίησε την προηγούμενη βδομάδα ηστημε σκοπό να μεταφέρει μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού από τους εργαζόμενους της Ελλάδας, αλλά και να δει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της κατοχής από το κράτος - δολοφόνο για τον Παλαιστινιακό λαό.

Κατά τις ημέρες που η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ βρέθηκε στη Δυτική Οχθη υπήρξε καθημερινή κάλυψη της δραστηριότητάς της από εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια αλλά και το WAFA, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

«Τουλκαρέμ: Η ελληνική συνδικαλιστική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για την κατάσταση των Παλαιστίνιων εργαζομένων», «Η PLO υποδέχεται την ελληνική εργατική αντιπροσωπεία» και «Η ελληνική συνδικαλιστική αντιπροσωπεία ολοκληρώνει μια επίσκεψη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη με ξενάγηση στην Ιεριχώ και στο στρατόπεδο Ακαμπάτ Τζαβέρ» ήταν ορισμένοι από τους τίτλους των ΜΜΕ της Παλαιστίνης.

Σε ένα από τα δημοσιεύματα, το WAFA αναφέρει:

«Η ελληνική συνδικαλιστική αντιπροσωπεία (ΠΑΜΕ) ολοκλήρωσε την επίσκεψη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Ομοσπονδίας Παλαιστινίων Εργατών και του Συντονιστικού Πλαισίου Συνδικάτων, με συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της Παλαιστινιακής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας - Λαϊκό Σπίτι στην Ιεριχώ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι των θεσμών και των δραστηριοτήτων του κυβερνείου, εξετάστηκαν οι συνθήκες των Παλαιστίνιων εργατών και τα βάσανά τους υπό τις δύσκολες συνθήκες που επιβάλλονται από την ισραηλινή κατοχή, ιδίως εκείνων που εργάζονται στους οικισμούς της κοιλάδας του Ιορδάνη.

Ο Wael Nazif, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Παλαιστίνης - Σπίτι του Λαού στην Ιεριχώ και στην Κοιλάδα του Ιορδάνη και μέλος του Συντονιστικού Πλαισίου, τόνισε τη σημασία της επίσκεψης, η οποία μετέφερε μήνυμα υποστήριξης και βοήθειας από το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επεσήμανε το βάθος των ιστορικών δεσμών που συνδέουν τη Γενική Ομοσπονδία Συνδικάτων Παλαιστίνης με τα συνδικάτα στην Ελλάδα.

Ο Nazif εξήρε την ακλόνητη στάση των ελληνικών συνδικάτων και Ομοσπονδιών απέναντι στην παλαιστινιακή υπόθεση και τις πρωτοβουλίες τους που απορρίπτουν τη χρήση ελληνικών λιμανιών στον πόλεμο κατά του λαού μας, τονίζοντας ότι αυτές οι θέσεις εκφράζουν το πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης στον αγώνα του λαού μας ενάντια στην κατοχή και στη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της, ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας.

(...) Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν τη βαθιά τους αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους εργάτες και τον αγώνα τους για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή συνεργασία με τη Γενική Ομοσπονδία Παλαιστινίων Εργατών και το Συντονιστικό Πλαίσιο των Συνδικάτων.

Ο Γιώργος Πέρρος δήλωσε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και της ενίσχυσης της διεθνούς εργατικής αλληλεγγύης, τονίζοντας πως τα ελληνικά συνδικάτα θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα παλαιστινιακά δικαιώματα και πως η Παλαιστινιακή υπόθεση θα παραμείνει ένα εξέχον χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων του ΠΑΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Επεσήμανε ότι τα βάσανα και η δύσκολη ζωή του Παλαιστινιακού λαού που είδε η αντιπροσωπεία άφησαν βαθύ αντίκτυπο, τονίζοντας πως η στάση των Ελλήνων λιμενεργατών να αρνηθούν να επιτρέψουν σε πλοία που μεταφέρουν όπλα να δέσουν στο Ισραήλ ενσαρκώνει τη γνήσια στάση των Ελλήνων εργαζομένων σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη».