ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συμφωνία για την «πρώτη φάση» του σχεδίου Τραμπ με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων

Τηνγια «εκεχειρία» στηανακοίνωσαν χθες οικαι οι διαμεσολαβητές εταίροι τους -και- με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού, ο οποίος και χτες, ακόμα και μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, συνέχισε να βάλλεται από τις δολοφονικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Την ίδια ώρα που ο ηρωικός παλαιστινιακός λαός της Γάζας πανηγύριζε για την αντοχή του απέναντι στη σφαγή που έχει εξαπολύσει το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος επί δύο χρόνια, ο κατοχικός στρατός συνέχισε μέχρι την τελευταία στιγμή της αιματηρές επιθέσεις του, προκαλώντας μέσα στο τελευταίο 24ωρο τον θάνατο τουλάχιστον 10 Παλαιστινίων αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 49, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων σε τουλάχιστον 67.194 και των τραυματιών σε 169.890.

Το αίμα αμάχων συνέχισε να χύνεται μέχρι αργά χτες το βράδυ, όταν νέος ισραηλινός βομβαρδισμός στη συνοικία Σάμπρα της μαρτυρικής Πόλης της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον εγκλωβισμό άλλων 40 κάτω από τα συντρίμμια.

Την εξέλιξη περί «συμφωνίας για την πρώτη φάση εκεχειρίας» ανακοίνωσε πρώτος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, κάνοντας λόγο - σε ανάρτησή του στο «Truth Social» - για «μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!». Παράλληλα εξέφρασε ευχαριστίες για τον ρόλο που έπαιξαν οι ηγέτες Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας.

Μιλώντας δε στο «Reuters» δήλωσε ότι «όλος ο κόσμος έχει ενωθεί» για τη συμφωνία, ενώ σε συνέντευξή του στο «Fox News» ανέφερε ότι η Γάζα θα ανοικοδομηθεί με τη βοήθεια πλούσιων αραβικών χωρών.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, το άθλιο σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ προωθεί τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο και επιχειρεί να ενταφιάσει το δικαίωμα και την πάλη των Παλαιστινίων για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, στα σύνορα του 1967.

Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών. «Δεν έχω άποψη. Θα δεχτώ ό,τι συμφωνήσουν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενώ το Ισραήλ ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και ότι το σχέδιο Τραμπ επιχειρεί να εμποδίσει μια τέτοια εξέλιξη...

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς, ανέφερε πως πήρε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ και τους άλλους μεσολαβητές ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας «σημαίνει πως ο πόλεμος τελείωσε μόνιμα» και ότι η αρχική φάση προβλέπει ανταλλαγή αιχμαλώτων και αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Νωρίτερα επέμεινε ότι το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα είναι «ανοιχτό και από τις δύο κατευθύνσεις», χωρίς να διευκρινίσει αν θα παραμείνουν στην περιοχή ισραηλινά στρατεύματα, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Τι συμφωνήθηκε για την «πρώτη φάση»

Σύμφωνα με πληροφορίες του αραβικού δικτύου «Al Araby Al Jadeed», η «πρώτη φάση» της εκεχειρίας θα ξεκινήσει με άμεση παύση των εχθροπραξιών και θα ακολουθήσει, ένα 24ωρο μετά, η αποχώρηση του Ισραήλ σε συμφωνημένη περιοχή εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ανακοίνωσε χτες το απόγευμα ότι μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο ισραηλινός στρατός θα αναδιαταχθεί, διατηρώντας τον έλεγχο και την κατοχή περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Μέσα σε 72 ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 Ισραηλινούς ζώντες ομήρους και αιχμαλώτους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση άνω των 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων (οι 250 είναι ισοβίτες και οι άλλοι 1.750 έχουν συλληφθεί από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων τον Οκτώβρη του 2023). Θα ακολουθήσει η παράδοση των σορών 26 Ισραηλινών ομήρων.

Η συμφωνία φέρεται να ανοίγει τον δρόμο για το άνοιγμα πέντε περασμάτων από τα οποία θα επιτραπεί η διέλευση 400 φορτηγών τη μέρα, που θα μεταφέρουν βασική ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στο πρώτο πενθήμερο. Ο αριθμός των φορτηγών αναμένεται να αυξηθεί όσο θα περνά ο καιρός και θα «ωριμάζουν οι συνθήκες» για την εφαρμογή και άλλων σταδίων της συμφωνίας.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, το Ισραήλ έχει παραβιάσει μονομερώς και τις προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ το ίδιο συνεχίζει να κάνει και στον Λίβανο, παραβιάζοντας καθημερινά την εκεχειρία του Νοέμβρη του 2023, με βομβαρδισμούς και δολοφονίες Λιβανέζων πολιτών.

Πληροφορίες ορισμένων ισραηλινών ΜΜΕ ανέφεραν πως από χτες τα χαράματα τρεις μεραρχίες του κατοχικού στρατού στην Πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές της βόρειας Γάζας άρχισαν να οργανώνουν την αποχώρησή τους, σε περιοχές κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» που έχει χαραχτεί στον χάρτη του σχεδίου Τραμπ.

Η γραμμή αυτή εκτείνεται από το κέντρο της Πόλης της Γάζας, περνά από τη Μπεΐτ Λαχία και την Τζαμπαλίγια, συνεχίζει κατά μήκος της λεωφόρου Αλ Ντιν μέσω των προσφυγικών καταυλισμών Μπουρέιτζ και Μαγάζι, συνεχίζει στο Ντεΐρ Αλ Μπαλάχ και στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, μέχρι τα βορειοδυτικά προάστια της Ράφα.

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε χτες ότι μέρος των δυνάμεών του «σταμάτησε» την επέλασή του σε συνοικίες της Πόλης της Γάζας, εστιάζοντας πλέον «στην απομάκρυνση απειλών και στην εξασφάλιση της περιοχής απόσυρσης».

Μετά την «πρώτη φάση» της εκεχειρίας το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι θα ξεκινήσει η «δεύτερη φάση», μεταξύ άλλων με τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός διεθνούς οργάνου που θα κάνει κουμάντο στη Γάζα, με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ και με πρωταγωνιστικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο φορέας αυτός θα αναλάβει την παρακολούθηση και επίβλεψη της χρηματοδότησης, της ανοικοδόμησης (που θα εξελιχθεί σε μεγάλο «πάρτι» αμερικανικών, ευρωπαϊκών και αραβικών ή και τουρκικών μονοπωλίων) και διοίκησης, ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε προτεκτοράτο.

Στα θολά σημεία - «κενά» της συμφωνίας που ανακοινώθηκε παραμένουν ζητήματα όπως ο τρόπος διοίκησης της Γάζας την επόμενη μέρα, η σύνθεση ενός αποδυναμωμένου - σε ό,τι αφορά τις εξουσίες και τις δυνατότητές του - «φορέα διοίκησης» από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, καθώς επίσης η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού της Χαμάς και άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, κάτι που στελέχη της Χαμάς και παλαιστινιακών οργανώσεων απορρίπτουν όσο παραμένει ο ισραηλινός κατοχικός στρατός στη Γάζα.

Το ίδιο το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη διαιώνιση της παραμονής του κατοχικού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, μέσω της «σταδιακής απόσυρσής» του, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με προϋποθέσεις και αστερίσκους που θα μπορεί να θέτει ανά πάσα στιγμή το κράτος - δολοφόνος.

Οι πρώτες αντιδράσεις σε Τελ Αβίβ, Σαρμ Ελ Σεΐχ και Ραμάλα

Ο μακελάρης Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου δήλωσε πως «ξημέρωσε μία μεγάλη μέρα για το Ισραήλ» και ευχαρίστησε «από τα βάθη της καρδιάς» του «τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την αφοσίωσή τους στην ιερή αποστολή απελευθέρωσης των ομήρων μας». Χαρακτήρισε δε τη συμφωνία «διπλωματική επιτυχία, εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ».

Οι κόντρες στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν έλειψαν, με αποτέλεσμα την 90λεπτη καθυστέρηση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ενώ στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτ. Μπεν Γκβιρ απείλησε ότι «θα ρίξω την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν υπάρξει πλήρης διάλυση της Χαμάς».

Νωρίτερα, το γραφείο του Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν περιλαμβάνει το όνομα του Μαρουάν Μπαργούτι (ηγετικού στελέχους της παλαιστινιακής αντίστασης), ο οποίος έχει καταδικαστεί από τις κατοχικές αρχές αρκετές φορές ισόβια και εκτίει την ποινή του από το 2002.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς χαιρέτισε τη συμφωνία, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει το προοίμιο για «επίτευξη λύσης δυο κρατών». Εξήρε τις προσπάθειες του Τραμπ και όλων των μεσολαβητών (Κατάρ, Αίγυπτος, Τουρκία), εκφράζοντας την ετοιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να συνεργαστεί μαζί τους για την επιτυχία της συμφωνίας. Επανέλαβε δε ότι η κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας ανήκει στο παλαιστινιακό κράτος και ότι πρέπει να αποκατασταθεί η σύνδεση μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και του παλαιστινιακού θύλακα, μέσω της εφαρμογής των παλαιστινιακών νόμων και της λειτουργίας των παλαιστινιακών κυβερνητικών θεσμών.

Σε συνέντευξη που έδωσε ακολούθως στο ισραηλινό «Κανάλι 12», ο Αμπάς τόνισε πως η Παλαιστινιακή Αρχή συντονίζεται με τις ΗΠΑ για τις «μεταρρυθμίσεις» που εφαρμόζει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Εξήγησε ότι ήδη ξεκίνησε «μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα των μισθών των κρατουμένων, το οποίο συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, στην Υγεία και στην οικονομία. Μερικές έχουν ήδη εφαρμοστεί και άλλες θα εφαρμοστούν, μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να συνεχίσει να ηγείται του παλαιστινιακού λαού».

Οι «μεταρρυθμίσεις» που απαιτούν οι ΗΠΑ αποσκοπούν στον ασφυκτικό έλεγχο της παλαιστινιακής αρχής και στην αποκήρυξη της πάλης με όλα τα μέσα ενάντια στην κατοχή.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζ. Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, μετέβησαν άμεσα από την Αίγυπτο στο Ισραήλ, όπου χτες συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισ. Χέρτσογκ.

Στο Ισραήλ, ενδεχομένως και στην Αίγυπτο, αναμένεται να μεταβεί σύντομα, με επίσκεψη - αστραπή, και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ για να δρέψει τους «καρπούς» της «συμφωνίας», ενώ συνεχίστηκε το σίριαλ με την αξίωσή του να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης...

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Times of Israel», ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Ισραήλ την Κυριακή το μεσημέρι, για να συμμετάσχει σε τελετή στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» και να εκφωνήσει ομιλία στη Βουλή (Κνέσετ). Αναμένεται να αναχωρήσει από εκεί το ίδιο βράδυ. Σε αυτό το φόντο, χτες το κτίριο της Κνέσετ φωτίστηκε με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ...