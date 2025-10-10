Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις και η σύνοδος στο Παρίσι

Την επίτευξη συμφωνίας «εκεχειρίας» στη Γάζα χαιρέτισαν στις πρώτες αντιδράσεις τους όλοι οι διεθνείς και περιφερειακοί «παίκτες», με επιμέρους «αποχρώσεις στις τοποθετήσεις τους, που αντανακλούν τα ιδιαίτερα συμφέροντα κάθε πλευράς στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, χώρες της ΕΕ εκφράζουν την ετοιμότητά τους να αναλάβουν ενισχυμένο ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Γάζας, στην ανοικοδόμηση, στη συγκρότηση διεθνούς «ειρηνευτικής» δύναμης κ.ο.κ., ενώ αντίστοιχο χαρακτήρα είχε και η χθεσινή διεθνής σύνοδος στο Παρίσι.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τη συμφωνία, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Προέδρου των ΗΠΑ. Και πρόσθεσε ότι «τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας».

Η επικεφαλής της ευρωενωσιακής διπλωματίας, Κάγια Κάλας χαιρέτισε με τη σειρά της τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα». Τόνισε δε πως η ΕΕ «θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς ισχυρίστηκε ότι «υπάρχει πραγματική προοπτική για ειρήνη στην περιοχή», ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ τόνισε πως η Γερμανία είναι πρόθυμη «να υποστηρίξει τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν χαιρέτισε κι αυτός τη συμφωνία, λέγοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις συνομιλίες «με διεθνείς εταίρους» για μια «πολιτική λύση στον πόλεμο», στη βάση των δύο κρατών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ εξέφρασε ικανοποίηση, ελπίζοντας πως η συμφωνία θα σηματοδοτήσει «την αρχή μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε ότι η συμφωνία «είναι μια εξαιρετική είδηση, που ανοίγει τον δρόμο για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κ. Στάρμερ είπε πως πρόκειται για συγκυρία «βαθιάς ανακούφισης», ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Α. Φ. Σίσι δήλωσε ότι η συμφωνία θα φέρει το τέλος του διετούς πολέμου στη Γάζα, και ότι «ο πλανήτης γίνεται μάρτυρας μιας ιστορικής στιγμής».

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν εξέφρασε ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας, τονίζοντας πως η Αγκυρα θα παρακολουθεί στενά την αυστηρή εφαρμογή της και θα συνεχίσει «να συμβάλλει στη διαδικασία», εξακολουθώντας παράλληλα τις προσπάθειες άσκησης πιέσεων για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η Σαουδική Αραβία χαιρέτισε τη συμφωνία σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί «σημαντικό βήμα» προς την επίτευξη μιας «συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή».

Η Ιορδανία καλωσόρισε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, σε ανταλλαγή κρατουμένων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες κάλεσε όλες τις πλευρές να αξιοποιήσουν την περίσταση και να δημιουργήσουν «αξιόπιστο πολιτικό μονοπάτι προς τον τερματισμό της κατοχής, την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και την επίτευξη λύσης στη βάση δύο κρατών».

Η σύνοδος του Παρισιού

Στον απόηχο των αντιδράσεων αυτών, χτες το απόγευμα ξεκίνησε στο Παρίσι η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων από Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βρετανία, ΕΕ, Τουρκία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ.

Ξεκινώντας τη σύνοδο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν εκδήλωσε το ζωηρό ενδιαφέρον της χώρας του να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» της Γάζας.

Επεσήμανε δε ότι η επιτάχυνση του εποικισμού της Δυτικής Οχθης «συνιστά υπαρξιακή απειλή για το κράτος της Παλαιστίνης (...) Υποδαυλίζει τις εντάσεις, τη βία, την αστάθεια, και εκ των πραγμάτων αντιτίθεται στο αμερικανικό σχέδιο και στη συλλογική φιλοδοξία μας για ειρήνη στην περιοχή».

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» είχε εκδηλώσει νωρίτερα και ο Ιταλός ΥΠΕΞ Α. Ταγιάνι, που τόνισε πως η Ρώμη είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειαστούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη», είπε.

Η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών, που έγινε για να συζητήσουν για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, ανέδειξε τον ζήλο και άλλων χωρών για ρόλο σε αυτήν την «επόμενη μέρα».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ, π.χ., αναφέρθηκε στην «άμεση» έναρξη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, επισημαίνοντας ότι η σύνοδος στο Παρίσι είναι «κομμάτι αυτού που χρειάζεται τώρα» η Γάζα. Παρατήρησε πως «το Ισραήλ απουσιάζει, παρά το γεγονός ότι ανήκει στο τραπέζι του διαλόγου», τονίζοντας ότι η διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας «πρέπει να είναι μια διάσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν Ισραήλ και ΗΠΑ». Στη συνέχεια διαβεβαίωσε πως η Γερμανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια και θα υποστηρίξει την εγκαθίδρυση διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ηχηρή ήταν η απουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο από τη σύνοδο, καθώς οι αρχικές πληροφορίες ότι θα συμμετείχε διαψεύστηκαν.

Το δε Ισραήλ αποδοκίμασε τη σύνοδο στο Παρίσι ως ...προσπάθεια «διεθνοποίησης» του ζητήματος.

Οι αντιδράσεις Ρωσίας και Κίνας

Στη Μόσχα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τονίζοντας πως θα πρέπει «να ακολουθηθεί από πράξεις». Πρόσθεσε πως θα μπορούσε να αποτελέσει «πρώτο βήμα» για τον τερματισμό του πολέμου.

Επίσης ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σ. Λαβρόφ σημείωσε ότι το σχέδιο του Τραμπ είναι «η καλύτερη λύση που έχουμε στο τραπέζι» και «δίνει ελπίδα», μολονότι αναφέρεται σε «κρατική υπόσταση» με μάλλον ασαφείς όρους και όχι σε σχέση με τη Δυτική Οχθη. Επισήμανε δε τις ευθύνες της «Δύσης» για το γεγονός ότι δεν έχει ιδρυθεί μέχρι σήμερα παλαιστινιακό κράτος, αναφέροντας ότι αυτό είναι ο παράγοντας που τροφοδοτεί τον «εξτρεμισμό» στη Μέση Ανατολή...

Ακολούθησαν οι δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα «αυτές οι πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου να γίνουν πραγματικότητα στην πράξη».

Αργότερα ανακοινώθηκε η αναβολή της προγραμματισμένης για τις 15 Οκτώβρη πρώτης ρωσο-αραβικής συνόδου στη Μόσχα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που προκαλεί η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς.

Η Κίνα χαιρέτισε τη συμφωνία ελπίζοντας σε «μόνιμη κατάπαυση πυρός» στη Γάζα, «προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις». Εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ τόνισε πως η Κίνα υποστηρίζει «τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».