Παρασκευή 10 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΗΠΑ
Νέες κυρώσεις σε εταιρείες για εξαγωγές στο Ιράν

Κυρώσεις σε πάνω από 20 εταιρείες στην Κίνα, στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών μιας αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, επέβαλαν οι ΗΠΑ, κατηγορώντας τες ότι παρείχαν παράνομη υποστήριξη στον ιρανικό στρατό ή σε αντιπροσώπους του.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εμπορίου συμπεριέλαβε δύο θυγατρικές της αμερικανικής εταιρείας διανομής μικροτσίπ «Arrow Electronics Inc.» στον λεγόμενο κατάλογο οντοτήτων που δημοσιεύθηκε στο ομοσπονδιακό μητρώο την Τετάρτη, για τη διευκόλυνση των αγορών αμερικανικής τεχνολογίας από αντιπροσώπους του Ιράν.

Παράλληλα με τις κυρώσεις στο Ιράν, οι ΗΠΑ συνέχισαν την τακτική του «καρότου» και του «μαστίγιου», καθώς χτες βράδυ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν με το Ιράν και θα ήθελε να τους δει «να μπορούν να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους». Ισχυρίστηκε δε πως το Ιράν «παραδέχθηκε» ότι είναι «υπέρ της συμφωνίας» Ισραήλ - Χαμάς.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συμφωνία για την «πρώτη φάση» του σχεδίου Τραμπ με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινίων
Κορυφώνονται οι ενδοαστικές διεργασίες για νέο πρωθυπουργό
Οι χώρες του ΝΑΤΟ συζητούν «δυναμική απάντηση» στον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας
 Οι επενδύσεις του «Global Gateway» με το ...βλέμμα στην Κίνα
 Μέτρα για εργατικό δυναμικό στις ανάγκες των μονοπωλίων
 Σερβική αντίδραση για τα τουρκικά όπλα στο Κόσοβο
 Πανηγύρια στην κυβέρνηση για τη συμφωνία
Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό
 Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις και η σύνοδος στο Παρίσι
 Συμφωνία εκατομμυρίων για πυραύλους
 Κοινές «αντιτρομοκρατικές» ασκήσεις
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ