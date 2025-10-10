ΗΠΑ

Νέες κυρώσεις σε εταιρείες για εξαγωγές στο Ιράν

Κυρώσεις σε πάνω από 20 εταιρείες στην Κίνα, στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών μιας αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, επέβαλαν οι ΗΠΑ, κατηγορώντας τες ότι παρείχαν παράνομη υποστήριξη στον ιρανικό στρατό ή σε αντιπροσώπους του.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εμπορίου συμπεριέλαβε δύο θυγατρικές της αμερικανικής εταιρείας διανομής μικροτσίπ «Arrow Electronics Inc.» στον λεγόμενο κατάλογο οντοτήτων που δημοσιεύθηκε στο ομοσπονδιακό μητρώο την Τετάρτη, για τη διευκόλυνση των αγορών αμερικανικής τεχνολογίας από αντιπροσώπους του Ιράν.

Παράλληλα με τις κυρώσεις στο Ιράν, οι ΗΠΑ συνέχισαν την τακτική του «καρότου» και του «μαστίγιου», καθώς χτες βράδυ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν με το Ιράν και θα ήθελε να τους δει «να μπορούν να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους». Ισχυρίστηκε δε πως το Ιράν «παραδέχθηκε» ότι είναι «υπέρ της συμφωνίας» Ισραήλ - Χαμάς.