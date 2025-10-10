ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι επενδύσεις του «Global Gateway» με το ... βλέμμα στην Κίνα

Η ΕΕ θα κινητοποιήσει πάνω από 400 δισ. ευρώ (έως το 2027 σε επενδύσεις για το «Global Gateway», το πρόγραμμά της για την προώθηση επενδύσεων στον «Παγκόσμιο Νότο»), ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανοίγοντας τις εργασίες του Global Gateway Forum 2025 στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή ηγετών από την Αφρική αλλά και τη Λατινική Αμερική.

Το «Global Gateway» σχεδιάστηκε αρχικά για να επενδύσει 300 δισ. ευρώ, τα μισά από τα οποία στην Αφρική, από το 2021 έως το 2027, ως εναλλακτική στην ανταγωνιστική πρωτοβουλία της Κίνας «Μια ζώνη, Ενας δρόμος» (BRI) για επενδύσεις σε δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, υποδομές, κόμβους κ.λπ. σε όλο τον κόσμο.

«Σε τέσσερα χρόνια, έχουμε ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 306 δισ. ευρώ. Και είμαι βέβαιη ότι θα ξεπεράσουμε τα 400 δισ. ευρώ έως το 2027», είπε.

Τα έργα αφορούν τομείς όπως η Ενέργεια, οι Μεταφορές, η Εκπαίδευση και η Ερευνα, καθώς και συνεργασίες που θα βοηθήσουν την ΕΕ να εξασφαλίσει ορυκτά που είναι κρίσιμα για την ενεργειακή μετάβαση και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του «Global Gateway» σήμερα, σε μια εποχή που «οι δασμοί και τα εμπορικά εμπόδια έχουν επιστρέψει ως εργαλείο γεωπολιτικής και γεωοικονομίας». Ακόμη, η ΕΕ εγκαινιάζει σήμερα το Global Gateway Investment Hub, μια ενιαία πλατφόρμα όπου οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις.

Με τις επενδύσεις αυτές «προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αυτονομία μας σε στρατηγικούς τομείς - από την καθαρή Ενέργεια έως την τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Κίνα: Νέα μέτρα περιορισμού στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Στο μεταξύ, νέα ευρεία μέτρα περιορισμού των εξαγωγών σπάνιων γαιών ανακοίνωσε η Κίνα, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση στον «εμπορικό πόλεμο» ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα ανάμεσα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Οι εξαγωγείς στο εξωτερικό προϊόντων που περιέχουν ακόμη και ίχνη ορισμένων σπάνιων γαιών που προέρχονται από την Κίνα θα χρειάζονται πλέον άδεια εξαγωγής, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση του υπουργείου Εμπορίου, η οποία επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε «ανησυχία» για την ανακοίνωση της Κίνας και «μελετά τις λεπτομέρειες».

Η Κίνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να περιορίσει τις εξαγωγές προς εταιρείες άμυνας και χρήστες ημιαγωγών στο εξωτερικό και να προσθέσει πέντε σπάνια γαιώδη στοιχεία στον κατάλογό της.

Ξεπέρασε τις προτάσεις μομφής η φον ντερ Λάιεν

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «επέζησε», όπως αναμενόταν, της διπλής πρότασης μομφής που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση δυσπιστίας που πρότεινε η ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» καταγγέλλει μια ΕΕ «πιο αδύναμη από ποτέ», λόγω της αδυναμίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις». Απορρίφθηκε, με 378 ευρωβουλευτές να την καταψηφίζουν έναντι 179 να ψηφίζουν υπέρ.

Η δεύτερη πρόταση μομφής που πρότεινε η ομάδα της «Αριστεράς» (LEFT) του Κοινοβουλίου επίσης απορρίφθηκε, με 383 ψήφους κατά έναντι 133 υπέρ. Κατηγορεί την Φον ντερ Λάιεν και την Επιτροπή για ανεπαρκή αντίδραση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την «καταστροφική» εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ και Mercosur.