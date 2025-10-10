Πανηγύρια στην κυβέρνηση για τη συμφωνία

Χαρές και πανηγύρια στην Αθήνα για την αποδοχή από μέρους Ισραήλ και Χαμάς του άθλιου «ειρηνευτικού» σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου.

Σε ανάρτησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης έγραψε ότι χαιρετίζει «τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Ολα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», στη γνωστή αναζήτηση ακόμα πιο ενεργού ρόλου στον ευρωατλαντικό καταμερισμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει τη συμφωνία «ιστορική», μιλώντας παράλληλα για «επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας». Προσθέτει δε την «ετοιμότητα» για «εφαρμογή του σχεδίου, ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή». Αυτά λέγονται την ώρα που η περιοχή βράζει ακριβώς από τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και τον ανταγωνισμό με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Σημειωτέον, ο ίδιος ο υπουργός Γ. Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Τραμπ, μιλώντας για «μείζονα επιτυχία, και οφείλουμε να επαινέσουμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Προέδρου Tραμπ» και παράλληλα εκφράζοντας την «ελπίδα» «η διαμεσολάβησή του να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική και στο ζήτημα της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».