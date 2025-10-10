ΓΑΛΛΙΑ

Κορυφώνονται οι ενδοαστικές διεργασίες για νέο πρωθυπουργό

Ανακοινώσεις μέχρι σήμερα το βράδυ αναμένονται στη Γαλλία, όπου αργά προχτές το βράδυ οανακοίνωσε ότι «η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί», υποβάλλοντας οριστικά την παραίτησή του μόλις 26 μέρες μετά τον διορισμό του, με φόντο την αυξανόμενη ανησυχία όλων των αστικών επιτελείων για απανωτές καθυστερήσεις στην κατάθεση και έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού, που θα δρομολογήσει νέες ανατροπές που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιλισίων Πεδίων, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα διορίσει νέο πρωθυπουργό το πιθανότερο μέχρι σήμερα το βράδυ, ενώ ευχαρίστησε τον Λεκορνί για τις διαβουλεύσεις που έκανε το τελευταίο διήμερο, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ότι υπάρχει μια πλατφόρμα σταθερότητας και ότι είναι εφικτό να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Στην τελευταία του δημόσια τοποθέτηση, ο Λεκορνί υποστήριξε ότι υπάρχουν «αρκετά μπλοκ έτοιμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό», τα οποία «έθεσαν όρους» για να το επιτύχουν αυτό και ότι «μια πορεία είναι ακόμα εφικτή (...) οι προοπτικές διάλυσης της Βουλής υποχωρούν». Ανάμεσα σε άλλα υποστήριξε ότι υπάρχει μια «απόλυτη πλειοψηφία» που δεν θέλει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, όχι γιατί φοβούνται τις εκλογές, αλλά γιατί «μία διάλυση της Εθνοσυνέλευσης θα οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα και σε μόνιμο αδιέξοδο». Επιβεβαίωσε ότι το παζάρι εντείνεται γύρω από τους όρους και το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα προχωρήσει η νέα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, αφού «πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», όπως είπε.

Μετά την παραίτηση Λεκορνί, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Μπoρίς Βαγιό, μαζί με την επικεφαλής των Οικολόγων (EELV), Μαρίν Τοντελιέ (που προχτές είχαν σύσκεψη με την ηγεσία του μεταλλαγμένου Γαλλικού ΚΚ, αλλά όχι την «Ανυπότακτη Γαλλία» - LFI) επανέλαβαν το αίτημα για δημιουργία «κυβέρνησης ευρείας αριστερής συνεργασίας», μιλώντας για «ανάγκη αλλαγών» στις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Ενωσης Δεξιών (διάσπαση των «Ρεπουμπλικάνων»), Ερίκ Σιοτί, επέμεινε ότι η μόνη λύση για την πολιτική κρίση είναι η αποδοχή της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης ή η παραίτηση του Μακρόν, ενώ και ο Μπαρντελά της «Εθνικής Συσπείρωσης» ανέφερε ότι η χώρα χρειάζεται «ξεκάθαρη και σταθερή ηγεσία» μέσω εκλογών.

Η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ματίλντ Πανό, δήλωσε πως η διεξαγωγή προεδρικών εκλογών χρειάζεται για να να δοθεί στον γαλλικό λαό η δυνατότητα να αποφασίσει για το μέλλον του.