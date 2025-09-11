ΓΑΛΛΙΑ

Παζάρια με τα υπόλοιπα κόμματα ξεκινά ο νέος πρωθυπουργός

Αλλαγές στη «μορφή, τη μέθοδο και την ουσία» ανήγγειλε χθες οπαραλαμβάνοντας από τοντην πρωθυπουργία της, μία μέρα αφού ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν τον διόρισε νέο επικεφαλής της κυβέρνησης, με ζητούμενο καταρχήν την άμεση προώθηση των νέων αντιλαϊκών περικοπών και αναδιαρθρώσεων που απαιτεί η γαλλική πλουτοκρατία.

Κατά τη σχετική τελετή, ο Λεκορνί - πέμπτος πρωθυπουργός την τελευταία διετία και επικεφαλής μέχρι πρότινος του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων - παίνεψε το «εξαιρετικό θάρρος» του Μπαϊρού και δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να υπάρξουν αλλαγές - όχι μόνο ως προς τη μορφή ή τη μέθοδο, αλλά και ως προς την ουσία».

Στο πλαίσιο επίσπευσης παζαριών για «την οικοδόμηση συμφωνιών απαραίτητων για όσα πρέπει να αποφασιστούν τους επόμενους μήνες» και με στόχο «την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της ισχύος μας» - όπως τόνιζε η προχθεσινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας - ο Λεκορνί αναμενόταν να ξεκινήσει από χτες επαφές με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ την ίδια στιγμή πλήθαιναν τα μηνύματα ετοιμότητας για συνδιαλλαγές που θα ωφελήσουν τη «σταθερότητα στη χώρα».

Ο πρόεδρος της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης», Ζ. Μπαρντελά, δήλωσε ότι και με τη συζήτηση που θα γίνει κατά την παρουσίαση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης στη Βουλή, θα προκύψει «είτε ρήξη (με προηγούμενες εξαγγελίες) είτε πρόταση μομφής».

Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών (PS), Ολιβιέ Φορ, είπε κι αυτός ότι «αν η πολιτική παραμείνει ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται εδώ και οκτώ χρόνια, τότε θα καταθέσω πρόταση μομφής και κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Μπ. Βαγιό, είπε ότι «εμείς δεν ζητάμε τη διάλυση της βουλής, αλλά και δεν την απορρίπτουμε (αν προκύψει)».

Ο Ζ. Νταρμαμέν, από το κόμμα «Αναγέννηση» του Εμ. Μακρόν - από όπου προέρχεται και ο Λεκορνί - δήλωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός «θα είναι ένας άνθρωπος που ακούει και συζητά. Ο πρωθυπουργός όπως και η κυβέρνησή μας δεν θα έχουν μέλλον χωρίς διάλογο».

Διαδηλώσεις σε εκατοντάδες πόλεις και προετοιμασία απεργίας

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και άλλοι διαδηλωτές βγήκαν χτες στους δρόμους εκατοντάδων πόλεων όλης της χώρας, διαδηλώνοντας κατά των αντιλαϊκών μέτρων στα οποία ομονοούν όχι μόνο τα κόμματα που συμμετείχαν στην απερχόμενη κυβέρνηση Μπαϊρού, αλλά και εκείνα που δηλώνουν ότι την αντιπολιτεύονται, ασκώντας της κριτική για το πώς «προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας», δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου.

Από την πλευρά τους οι αρχές διαμήνυαν εδώ και μέρες ότι οι δυνάμεις καταστολής θα ακροβολίζονταν σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφού επίσημα είχε ανακοινωθεί η ανάπτυξη σε «ευαίσθητες ζώνες» περίπου «80.000 χωροφυλάκων και αστυνομικών», με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να μιλά για «μηδενική ανοχή».

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έγιναν μεγάλες πορείες και συγκεντρώσεις, αλλά και αποκλεισμοί κεντρικών οδικών αξόνων σε πόλεις όπως Μπορντό, Ρεν, Ναντ, Καέν κ.τ.λ.

Στο Παρίσι, αποκλείστηκε μεταξύ άλλων ο σιδηροδρομικός σταθμός Γκαρ ντι Νορ.

Οι δυνάμεις καταστολής βρέθηκαν ακόμα μια φορά «επί το έργον», ενώ παράλληλα τα αστικά ΜΜΕ σιγόνταραν τη γνωστή προσπάθεια συκοφάντησης κινητοποιήσεων.

Εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες καλούσαν σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και σημείωναν την ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και δουλειάς.

Ηδη έχει αναγγελθεί νέα πανεθνική κινητοποίηση στις 18 Σεπτέμβρη, μεταξύ άλλων και με 24ωρες απεργίες σε διάφορους κλάδους.